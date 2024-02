Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de vooruitblik op volgende week.

Maandag 5 februari 2024 - aflevering 7987

Mackenzie mist Dean, maar probeert haar hoofd niet te laten hangen zodat Gabe zich volop kan concentreren op zijn herstel. De surfwinkel managen blijkt meer werk te zijn dan Mali zich had voorgesteld. Gabe, die afleiding zoekt van zijn aankomende chemosessie, geeft hem advies over hoe hij de zaken het beste kan aanpakken. Ook Remi is op zoek naar afleiding, nu Bree hem compleet negeert. Zij krijgt dan weer spijt van haar beslissing om Remi in het ongewisse te laten wat betreft haar zwangerschap.



Dinsdag 6 februari 2024 - aflevering 7988

Felicity en Tane keren samen terug naar Summer Bay. Hoewel Felicity vastberaden lijkt om een toekomst met hem op te bouwen, besluit Tane hun huwelijksplannen voorlopig niet ter sprake te brengen. Ondertussen bereidt Felicity stiekem een verrassing voor. De stemmingswisselingen van Bree bezorgen Remi heel wat kopzorgen. Eden is het beu om Remi ongelukkig te zien. Ze brengt een bezoek aan Bree en maakt haar duidelijk dat ze moet ophouden met Remi aan het lijntje te houden. Bree denkt vervolgens na over haar toekomst en neemt een beslissing over haar zwangerschap.

Woensdag 7 februari 2024 - aflevering 7989

Tussen Leah, die het voor Theo blijft opnemen, en Justin, die Ava blijft verdedigen, gaat het van kwaad naar erger. Theo voelt de druk om naar huis terug te keren, maar twijfelt of hij Ava wel kan vergeven. Roo pluist het fanaccount van Ava uit en doet een schokkende ontdekking. Cash houdt Eden gezelschap nu Remi er even op uit is om zijn hoofd leeg te maken, maar voelt zich al gauw het vijfde wiel aan de wagen bij haar thuis. Tane en Felicity hebben goed nieuws.



Donderdag 8 februari 2024 - aflevering 7990

Justin heeft de indruk dat hij en Ava eindelijk op het juiste spoor zitten wat betreft het opbouwen van een goede vader-dochterrelatie, tot Leah hem inlicht over de ontdekking van Roo en hij beseft dat ze hem al die tijd gewoon bespeeld heeft. Ava zelf daagt intussen onaangekondigd op bij Kirby en Theo en lijkt vastberaden om het koppel uit elkaar te drijven. Gabe voelt zich belabberd na zijn eerste chemosessie. Mackenzie probeert hem zo goed als ze kan op te vangen, maar heeft het er duidelijk moeilijk mee om hem zo ziek te zien.

Vrijdag 9 februari 2024 - aflevering 7991

Justin is ten einde raad over hoe hij zijn dochter moet aanpakken. Ava drijft haar jaloezie tegenover Kirby intussen nog een stapje verder. Mackenzie is compleet van slag nadat Gabe ervandoor ging. Mali, die Dean beloofd heeft om een oogje in het zeil te houden, biedt haar een schouder om op te huilen. Theo is de hele situatie met Ava grondig beu en probeert haar voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat hij nooit een relatie met haar zal beginnen. Compleet over haar toeren stapt Ava vervolgens in de auto van een onbekende man.



