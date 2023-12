Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 1 januari 2024 - aflevering 7962

Wanneer ook Kirby berichten ontvangt van zijn stalker, kan Theo niet anders dan het hele donutverhaal aan haar op te biechten. Ondanks de aanmoedigingen van Dean voelt Ziggy zich mislukt als moeder. Ze voelt nog steeds geen band en heeft het gevoel dat haar baby haar haat. Justin probeert Kirby en Theo te overhalen om met hun twee op te treden in Salt, tot Eden en Remi weer helemaal op de been zijn. Het nieuws valt niet in goede aarde bij Remi. Hij besluit een paar dagen bij zijn ouders te gaan logeren.



Dinsdag 2 januari 2024 - aflevering 7963

Terwijl een wanhopige Dean samen met Mali en Rose op zoek gaat naar Ziggy, treft Justin haar uitgeput aan in de garage. Een goed gesprek met Irene zet enkele zaken in perspectief en zorgt ervoor dat Ziggy eindelijk een naam vindt voor haar baby: Isabella 'Izzy' Astoni-Thompson. Dean heeft een voorstel voor Mali, maar hij twijfelt. Mali en Rose hebben een ongedwongen babbel en genieten van elkaars gezelschap, maar wanneer Mali haar mee uit vraagt, haakt Rose af. Leah krijgt goed nieuws van de dokter. Woensdag 3 januari 2024 - aflevering 7964

Tane weet zich geen raad meer met Felicity en de mensen rondom hem moeten het ontgelden. Dean moet ingrijpen wanneer Tane tekeergaat tegen John. Nikau doet een schokkende ontdekking. Mali staat voor een dilemma na het voorstel van Dean om de surfshop voltijds over te nemen. Hij wil zijn familie niet achterlaten, maar wil ook Dean niet teleurstellen. Eden mag het ziekenhuis verlaten. Een confrontatie met Cash maakt heel wat los bij haar.

Donderdag 4 januari 2024 - aflevering 7965

John maant Cash aan om Eden tijd en ruimte te geven om op haar positieven te komen. Alf voelt zich gekrenkt in zijn eer wanneer John erin slaagt om iedereen van het bestuur te overtuigen dat de surfclub nood heeft aan een technische upgrade. Jacob wordt vandaag begraven en dat weegt op Bree. Ze voelt zich schuldig tegenover zijn familie en vrienden. Xander stelt voor dat ook zij een manier zoekt om afscheid van hem te nemen. Tane stelt Felicity voor om professionele hulp te zoeken, maar zij wimpelt hem af en beweert dat ze zich al een pak beter voelt. Wanneer Nikau haar confronteert met zijn ontdekking, smeekt ze hem om te zwijgen tegen Tane.

Vrijdag 5 januari 2024 - aflevering 7966

Justin is verrast wanneer zijn dochter Ava onverwachts opduikt. Ze blijkt weggelopen te zijn na een ruzie met haar moeder. Een telefoontje met zijn ex maakt een en ander duidelijk voor Justin en hij stemt ermee in dat ze een tijdje bij hem blijft logeren. Het gaat van kwaad naar erger met Felicity en een aanvaring met Gabe dreigt haar compleet over de rand te duwen. Xander neemt het op voor Bree en zet Remi op zijn plaats. Ava blijkt een grote fan van Lyrik te zijn, en meer bepaald van Theo.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!