Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 25 december 2023 - aflevering 7957

Met het schaamrood op de wangen vraagt Theo advies aan Rose over zijn stalker en de mogelijke stappen die hij kan ondernemen. Kirby probeert hij intussen in het ongewisse te laten over de levering donuts aan zijn thuisadres. Het wordt Remi al gauw duidelijk dat zijn hand nog niet voldoende hersteld was om gitaar te spelen en dat hij het genezingsproces in het gedrang heeft gebracht. Maar ondanks de hevige pijn en de zwelling weigert hij medische hulp te zoeken. Xander wil niet langer treuren om Stacey en hij verwijdert haar nummer. Leah is stilaan aan de beterhand, maar ze heeft nog een lange weg voor zich. Marilyn maakt Kirby onzeker over haar werk in de Diner.



Dinsdag 26 december 2023 - aflevering 7958

Karen is zo fier als een gieter nu ze oma is geworden en deelt het nieuws met iedereen die haar pad kruist. Ze stelt bovendien alles in het werk om Dean, Ziggy en de baby een warme thuiskomst te geven. Bree brengt een bezoek aan Remi, nadat ze opving hoe ongerust Kirby is over de toestand van zijn hand. Het weerzien maakt bij allebei iets los. Eden heeft haar geheugen nog steeds niet terug. Ze voelt zich schuldig tegenover Cash en wil niet dat hij zijn leven vergooit door op haar te wachten. Karen vangt Ziggy op wanneer ze twijfels krijgt over haar kunnen als moeder.

Woensdag 27 december 2023 - aflevering 7959

Het stiekeme drinken van Felicity dreigt uit de hand te lopen wanneer ze flessen drank begint te stelen uit Salt. Tane wil een nieuwe datum prikken voor hun huwelijk, maar Felicity is daar duidelijk nog niet klaar voor. Cash blijft Eden opzoeken in het ziekenhuis, maar vergroot hierdoor onbewust haar schuldgevoel, omdat zij zich nog steeds niets kan herinneren van hun verleden samen. Rose trekt de aandacht van Mali en hij vraagt haar mee uit. Bree is overdonderd wanneer ze te horen krijgt dat ze niet vervolgd zal worden voor de dood van Jacob. Het onderzoek heeft uitgewezen dat ze wel degelijk handelde uit wettelijke zelfverdediging. Felicity en Cash willen hun gedachten verzetten en organiseren een feestje.



Donderdag 28 december 2023 - aflevering 7960

Hoewel Felicity nog geen nieuwe datum wil vastleggen voor hun huwelijk, begint Tane alvast met plannen. Rose is in de war wanneer Mali, ondanks hun geslaagde date, plots geen interesse meer lijkt te hebben. Mackenzie verdedigt Felicity wanneer Gabe zijn ongenoegen over haar uit. Felicity stort in en biecht op dat ze gekweld wordt door herinneringen aan het ongeluk. John geeft liefdesadvies aan Cash.



Vrijdag 29 december 2023 - aflevering 7961

Ziggy en Dean maken hun eerste uitje met de baby. Karen merkt op dat Ziggy worstelt met het moederschap en besluit haar en Dean wat ruimte te geven zodat ze kunnen wennen aan hun nieuwe leven. Ziggy krijgt hierdoor echter nog meer stress. Mackenzie vreest voor dalende inkomsten nu Lyrik niet kan optreden in Salt en heeft een voorstel voor Justin. Maar of alle bandleden daar akkoord mee zullen gaan...



