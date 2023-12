Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 18 december 2023 - aflevering 7952

Nadat Rose haar op heterdaad betrapte met een andere man, smeekt Stacey haar om niets te vertellen aan Xander. Rose wil echter geen geheimen hebben voor haar broer en vertelt hem wat ze gezien heeft. Xander voelt zich dom, omdat hij Stacey geloofde. Zij heeft echter spijt en vraagt vergiffenis. Maar kan Xander haar ooit nog vertrouwen? Met Eden nog steeds in coma en ook Remi die werkonbekwaam is, kan Lyrik voorlopig niet meer optreden. Kirby ziet zich genoodzaakt om een job te zoeken, zodat ze de huur van het huis kunnen blijven betalen. Mackenzie besluit Gabe dan toch een tweede kans te geven.



Dinsdag 19 december 2023 - aflevering 7953

Dean is opgelucht nu Mali zijn taken in de surfclub voor zijn rekening zal nemen, want dat betekent meer tijd voor hem om met Ziggy en de baby door te brengen. Mali voelt zich intussen steeds meer thuis in Summer Bay. Hoewel Stacey haar spijt blijft betuigen, twijfelt Xander of hun relatie nog wel kans op slagen heeft. Dean en Ziggy krijgen een onverwachte gast over de vloer: Karen. Zij besluit bij het koppel in te trekken, zodat ze haar kleinkind kan vertroetelen. Leah en Justin hebben elkaar teruggevonden en genieten van de goede dingen des levens.

Woensdag 20 december 2023 - aflevering 7954

Felicity blijft haar toevlucht zoeken in de drank. Het feit dat Cash haar blijft mijden ziet ze bovendien als een teken dat hij haar de schuld geeft voor wat Eden is overkomen. Wanneer Cash ziet hoe moeilijk zijn zus het heeft, biecht hij haar de waarheid op. Dean en Ziggy proberen Karen de deur uit te krijgen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer Ziggy vervolgens weeën krijgt, vergezelt Karen hen naar het ziekenhuis. De politie slaagt erin om bendelid Lloyd Stevens te arresteren, maar al gauw wordt duidelijk dat het gevaar nog niet geweken is voor Cash.



Donderdag 21 december 2023 - aflevering 7955

Tex is erin geslaagd om uit de gevangenis te ontsnappen en geeft een van de andere bendeleden de opdracht om Cash te ontvoeren. Gelukkig voor hem heeft Tane iets in de gaten. Dean zit tussen twee vuren: Ziggy enerzijds en zijn overenthousiaste moeder anderzijds. John blijkt de perfecte afleiding voor Karen. Ondertussen bevalt Ziggy van een gezonde dochter. Dean schittert van trots. Elders in het ziekenhuis ontwaakt Eden uit haar coma.



Vrijdag 22 december 2023 - aflevering 7956

Het geheugenverlies van Eden baart Bree zorgen. Cash is er kapot van dat Eden zich niet kan herinneren dat ze ooit gevoelens voor hem had. Hij heeft spijt dat hij zo lang gewacht heeft om haar zijn liefde te verkondigen. Remi en Cash vinden steun bij elkaar. Ondanks de pijn probeert Remi gitaar te spelen. Marilyn legt de lat hoog voor Kirby. Nadat een fan een doos donuts bij hem thuis laat bezorgen, begint het tot Theo door te dringen: hij heeft een stalker.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

