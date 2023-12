Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 11 december 2023 - aflevering 7947

Cash wil gerechtigheid voor wat Eden is overkomen en besluit het recht in eigen handen te nemen. Hij start een eigen onderzoek en ontdekt dat hij het eigenlijke doelwit was van de motorbende. Op zoek naar antwoorden, brengt Cash een bezoek aan Tex in de gevangenis. Bree legt een verklaring af bij de politie. Hoewel ze handelde uit zelfverdediging, wordt ze overspoeld door schuldgevoelens. Remi voelt zich machteloos. Gabe vraagt een tweede kans aan Mackenzie.



Dinsdag 12 december 2023 - aflevering 7948

Dean kan het niet laten om zich te bemoeien en polst bij Gabe naar zijn ware intenties, nadat Mackenzie hem duidelijk maakte dat ze niet bereid is om hem een tweede kans te geven. Tex weigert Cash meer informatie te geven, tenzij het hem ook iets oplevert. Een verspreking van Tex levert Cash echter de bevestiging die hij zocht. Na alle traumatische gebeurtenissen twijfelt Bree aan haar gevoelens voor Remi. Dean krijgt een spannend telefoontje: Ziggy heeft weeën. Woensdag 13 december 2023 - aflevering 7949

Felicity mag het ziekenhuis verlaten, maar kampt met een enorm groot schuldgevoel. Cash en Tane besluiten de waarheid voorlopig voor haar verborgen te houden. Felicity snapt er dan ook niets van, wanneer Cash plots elders gaat logeren. Dean en Ziggy maken zich klaar om naar het ziekenhuis te vertrekken, maar eenmaal daar stoppen de weeën. John geeft Mali een warm welkom in Summer Bay en stelt hem aan iedereen voor. Dean heeft een voorstel voor Mali.

Donderdag 14 december 2023 - aflevering 7950

Mali denkt na over het voorstel van Dean. Felicity probeert te laten uitschijnen dat ze oké is, maar het ongeluk heeft duidelijk diepe wonden geslagen. Met Eden nog steeds in coma en Cash die haar lijkt te mijden, richt Felicity zich tot alcohol voor troost. Theo en Justin zijn opgelucht wanneer Leah het ziekenhuis mag verlaten. De overbezorgdheid van Justin werkt haar echter al gauw op de zenuwen. Felicity ontdekt de waarheid over het ongeluk. Theo is geflatteerd wanneer een fan hem een portret opstuurt, maar Kirby is minder enthousiast.

Vrijdag 15 december 2023 - aflevering 7951

Theo en Kirby hebben duidelijk een andere mening over waar de grens ligt tussen normaal fangedrag en schending van de privacy. De overbezorgdheid van Justin leidt tot een ruzie tussen hem en Leah. Roo en Alf bieden het koppel wat perspectief. Xander is blij dat Rose en Stacey eindelijk samen door één deur kunnen. Stacey speelt echter met vuur, wanneer ze het visitekaartje van een klant aanneemt. Rose doet een onaangename vaststelling.

