Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 4 december 2023 - aflevering 7942

Eden is erin geslaagd om Felicity om te praten en het duo haast zich naar de trouwlocatie, waar Tane inmiddels vreest dat zijn bruid niet meer zal opdagen. Wanneer Eden een aanrijding met een trage voorligger probeert te vermijden, blijken de remmen van de pick-up niet te werken, waarna ze frontaal botsen met de wagen van Leah en Justin. Hun wagen gaat over de kop, terwijl die van Eden en Felicity tot stilstand komt tegen een benzinepomp. Leah en Eden zijn er slecht aan toe. Wanneer het nieuws van het ongeval de trouwlocatie bereikt, haast iedereen zich ter plekke. De afwezigheid van remsporen doet Rose al gauw vermoeden dat er kwaad opzet in het spel is. Cash wijst met een beschuldigende vinger naar Justin.



Dinsdag 5 december 2023 - aflevering 7943

Tane riskeert zijn leven om Felicity uit het brandende voertuig te halen. Cash wijkt intussen geen seconde van de zijde van Eden, die met spoed naar het ziekenhuis wordt gebracht. Justin voelt zich schuldig. Na de ontvoering van Bree stort de wereld van Remi nog verder in wanneer hij te horen krijgt dat Eden in coma ligt en dat de kans bestaat dat ze nooit meer ontwaakt.

Woensdag 6 december 2023 - aflevering 7944

Omdat de politie nog steeds geen enkel spoor heeft over waar Bree zich zou kunnen bevinden, besluit Remi de zaak in eigen handen te nemen. Ziggy telt af naar haar bevalling. Nu hij Bree voor zich alleen heeft, lijkt de woede van Jacob enigszins getemperd, maar een brief van Bree aan Remi dreigt de rust te verstoren. Dean krijgt onverwacht bezoek.



Donderdag 7 december 2023 - aflevering 7945

Dean is verrast wanneer Mali en Mackenzie elkaar lijken te kennen, maar zijn nieuwsgierigheid wordt meteen in de kiem gesmoord. Bree vreest het ergste nadat Jacob haar brief aan Remi gevonden heeft. Ondanks zijn woede probeert Bree zich niet te laten intimideren, maar die moed moet ze bekopen met geweld. Wanneer ze even later op de grond ontwaakt, is ze getuige van een angstaanjagend beeld. Een oude bekende van Mackenzie duikt op in Salt.



Vrijdag 8 december 2023 - aflevering 7946

Mackenzie roept de hulp in van Dean om Gabe weg te sturen. Hij is verrast wanneer ze hem vertelt dat Gabe de man is met wie ze ooit op het punt stond om te trouwen. Stacey schrikt wanneer Xander voorstelt om bij hem in te trekken. Wanneer het onderzoek van de politie uitwijst dat er opzettelijk geknoeid werd met de remmen van de pick-up, beseft Cash dat hij het eigenlijke doelwit was.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!