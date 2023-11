Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 27 november 2023 - aflevering 7937

Hoewel Stacey blijft volhouden dat ze Xander trouw is, blijft Rose het tegendeel vermoeden. Theo probeert een balans te vinden tussen zijn fans en zijn privéleven. Remi en Bree genieten met volle teugen van haar herwonnen vrijheid, maar Jacob ligt op de loer en is uit op wraak.



Dinsdag 28 november 2023 - aflevering 7938Remi komt te laat en wordt net als Bree gegijzeld door Jacob. Bree wordt voor een hartverscheurend ultimatum gesteld. Kirby maakt zich intussen zorgen wanneer ze Remi niet kan bereiken en kan zich niet ontdoen van het gevoel dat er hem iets ergs is overkomen. Ten einde raad schakelt ze Rose in. Woensdag 29 november 2023 - aflevering 7939

Tane en Felicity genieten van hun laatste avond als vrijgezellen en laten de resterende huwelijksvoorbereidingen over aan Nikau. Hij krijgt echter slecht nieuws. Remi wil op zoek gaan naar Bree, maar de operatie aan zijn hand houdt hem gekluisterd aan zijn ziekenhuisbed. Eden maakt Cash duidelijk dat hij moet stoppen met het geven van gemengde signalen. Zal hij zijn gevoelens voor haar eindelijk durven uitspreken? Dean verzint allerlei smoesjes om niet naar de bevallingscursus te moeten, maar Ziggy houdt voet bij stuk.

Donderdag 30 november 2023 - aflevering 7940

Een openhartig gesprek met Gary doet Cash inzien dat hij zijn angsten onder ogen moet komen en Eden de waarheid moet vertellen. Felicity is ontroerd wanneer ze de gerestaureerde pick-up te zien krijgt. Voor het eerst sinds lang heeft ze het gevoel dat ze deel uitmaakt van een hechte familie. De bevallingscursus verloopt niet geheel volgens plan voor Ziggy en Dean.

Vrijdag 1 december 2023 - aflevering 7941

Er hangt liefde in de lucht in Summer Bay, terwijl iedereen zich opmaakt voor de grote dag van Felicity en Tane. Het hele feest dreigt echter in het water te vallen wanneer de twijfels en angst opnieuw de kop opsteken bij Felicity. Wanneer Gary en Cash er niet in slagen om haar om te praten, schakelen ze de hulp in van Eden.

