Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 9 oktober 2023 - aflevering 7902

Felicity is vastberaden om Cupido te spelen tussen Cash en Eden. Kirby verzwijgt haar contact met Bob voor Theo. Cash slaagt erin Marilyn te lokaliseren, maar keert terug naar Summer Bay met slecht nieuws. Felicity gaat van start met het plannen van haar huwelijk en vraagt Eden om haar bruidsmeisje te zijn.



Dinsdag 10 oktober 2023 - aflevering 7903

Kirby krijgt twijfels over haar afspraak met Bob wanneer Theo zich begripvol opstelt. Roo smeekt Cash om haar te vertellen waar ze Marilyn kan vinden. Nikau, die zich ook schuldig voelt voor het hele gebeuren rond Heather, biedt Roo zijn hulp aan. Cash wil zijn leven weer op de rails krijgen en maakt Eden duidelijk dat ze noch geliefden, noch vrienden kunnen zijn. Woensdag 12 oktober 2023 - aflevering 7904

Ziggy is eindelijk verlost van haar ochtendmisselijkheid en is klaar om opnieuw aan het werk te gaan. Maar dan krijgt Justin telefoon van ongeruste klanten die hem vertellen dat ze voor een gesloten garage staan. Roo probeert door te dringen tot Marilyn in de hoop haar te overtuigen om terug te keren naar Summer Bay. Donderdag 12 oktober 2023 - aflevering 7905

Remi walgt ervan hoe Bree en Jacob zich naar de buitenwereld toe gedragen als een gelukkig stel. Bree zelf maakt Jacob intussen wel duidelijk dat ze zo niet langer verder kan en hij belooft haar te zullen veranderen. Marilyn raapt al haar moed bij elkaar en trekt naar het politiekantoor om een verklaring af te leggen over Heather. Justin twijfelt of Ziggy wel capabel is om manager van de garage te zijn.

Vrijdag 13 oktober 2023 - aflevering 7906

Miscommunicatie blijft Justin en Ziggy parten spelen en daar begint ook de garage onder te lijden. John krijgt de wind van voren wanneer hij bij Justin polst naar de reden van uitstel van zijn wagenonderhoud. Jacob is vastbesloten zijn huwelijk met Bree nieuw leven in te blazen. Zij probeert intussen tijd te winnen door hem te wijzen op het feit dat er amper werk is in Summer Bay.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.