Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 11 september 2023 - aflevering 7883

Xander krijgt een baby naar hem vernoemd en dat doet hem zichtbaar deugd. Bree spot Remi met een andere vrouw op het strand en dat laat haar duidelijk niet onberoerd. Justin krijgt een nieuwe kans om te onderhandelen met Mackenzie. Rose moet getuigen over de hardhandige arrestatie van Cash. Hij smeekt haar om te liegen.



Dinsdag 12 september 2023 - aflevering 7884

Ziggy worstelt met de misselijkheid die haar de hele dag door parten speelt. Dean maakt zich zorgen en spoort haar aan om Justin in te lichten over haar zwangerschap. Ze gaat akkoord, maar dan biedt Justin haar een promotie aan… Bree worstelt met haar gevoelens voor Remi en besluit hem te negeren, maar hij laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Rose is er het hart van in dat ze een verklaring tegen Cash heeft afgelegd. Xander wijst haar erop dat Cash de dingen op zijn eigen tempo zal moeten verwerken. Marilyn excuseert zich bij Roo en Alf voor haar gedrag van de voorbije weken.

Woensdag 13 september 2023 - aflevering 7885

Tijdens een gesprek met John komt Heather te weten dat hij de ex-man van Marilyn is. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over haar moeder. John vraagt zich af waar haar nieuwsgierigheid vandaan komt en besluit vervolgens zelf ook wat opzoekingswerk over Heather te doen. Marilyn en John lopen over van trots wanneer ze het nieuws vernemen dat Jett een onderscheiding voor veteranen in ontvangst mag nemen. Tane doet een schokkende ontdekking in de garage.



Donderdag 14 september 2023 - aflevering 7886

Ziggy moedigt Tane aan om eerlijk te zijn met Felicity over zijn dromen voor de toekomst. Heather is woedend na Johns kruisverhoor en schreeuwt hem toe dat hij uit haar buurt moet blijven. Een geërgerde Heather dreigt er vervolgens bij Marilyn mee dat ze Summer Bay zal verlaten, maar Marilyn belooft John op zijn plaats te zetten. Wanneer John wat later bij zijn wagen aankomt, doet hij een onaangename vaststelling. Nikau verdedigt Heather wanneer John haar confronteert met zijn lekgestoken banden.



Vrijdag 15 september 2023 - aflevering 7887

Xander heeft besloten zich niet langer te schamen voor zijn tattoos en pronkt er openlijk mee op het strand. Rose is trots op haar broer. En ook Bree is onder de indruk van het hernieuwde zelfvertrouwen van Xander. Wanneer Xander Bree uitnodigt voor een lunch, vermoedt Rose dat er meer aan de hand is. John weigert te geloven dat Marilyn zijn banden lekgestoken heeft en besluit aangifte te doen bij de politie.



'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

