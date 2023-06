Dit zie je deze week in 'Home and away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 12 juni 2023 - aflevering 7819

Ondanks hun gesprek hangt er nog steeds spanning in de lucht tussen Rose en Cash. Rose voelt zich schuldig over haar gevoelens, maar Xander verzekert haar dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Rose vreest echter dat Jasmine de spanning zal opmerken wanneer ze terug is. Irene heeft goed nieuws voor Xander en Rose, maar is verrast wanneer Cash minder enthousiast blijkt. Theo probeert te bewijzen dat hij zijn opdracht zelf geschreven heeft. Chloe vraagt zich nog steeds af hoe Mia en Ari de fitness ooit hebben kunnen kopen zonder lening of spaargeld. Tane wimpelt haar vraag af en ook Mia lijkt haar vraag voor meer uitleg te ontwijken.

Dinsdag 13 juni 2023 - aflevering 7820

Rose gaat samen met Xander en Irene naar het appartement kijken, maar ze heeft slecht nieuws voor haar broer. Irene probeert Cash op te vrolijken nadat hij te horen kreeg dat Jasmine nog wat langer bij haar schoonouders zal verblijven. Nikau en John worden opgeroepen voor een incident op het strand. Tex helpt mee de gewonde surfer te verzorgen. Nikau raakt gewond terwijl hij de surfplank probeert terug te halen. In het ziekenhuis verslechtert zijn toestand plots. Rose maakt kennis met Tex.

Woensdag 14 juni 2023 - aflevering 7821

Felicity heeft tal van ideeën om Salt uit de schulden te halen, maar Mackenzie is terughoudend. Dean en Ziggy willen graag helpen, maar Mackenzie maant hen aan om zich niet te moeien. Na zijn operatie moet Nikau ter observatie nog een nacht in het ziekenhuis blijven. Hij is blij dat Naomi hem gezelschap wil houden. Tex verontschuldigt zich bij Marilyn voor zijn afwezigheid. Irene raadt hem aan iets te doen aan zijn werkethiek als hij zijn job wil behouden. Mackenzie biecht aan Felicity op dat ze het sinds het hele gebeuren met PK moeilijk heeft om mensen te vertrouwen.

Donderdag 15 juni 2023 - aflevering 7822

Felicity stelt haar idee voor aan Cash. Hij raadt haar af om zich in te kopen in een bedrijf dat al schulden heeft, maar Felicity is vastberaden om Mackenzie te helpen. Mac wijst haar aanbod echter af. Rose stemt in met een tweede date met Tex. Xander wijst Cash op zijn gedrag ten opzichte van Rose.

Vrijdag 16 juni 2023 - aflevering 7823

Om de lucht te klaren nodigt Xander, tegen de zin van Rose, Cash uit voor een lunch. Tex merkt haar ongenoegen op en biedt aan om haar te vergezellen. Roo keert terug uit Merimbula en wordt als heldin ontvangen. Marilyn stelt haar voor aan Tex. Justin probeert het goed te maken met Theo. Hij wacht intussen vol spanning op zijn examenresultaten. Justin krijgt slecht nieuws dat ook gevolgen zal hebben voor de toekomst van Theo.

