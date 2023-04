Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 1 mei 2023 - aflevering 7789

Xander bekommert zich om Millie, die zich nog steeds enorm schuldig voelt over de dood van haar vriendin. Jasmine vreest echter dat hij té betrokken is. Daarnaast maakt ze zich ook zorgen om Logan, die duidelijk niet in zijn normale manier van doen is. Justin probeert de romantiek in zijn relatie met Leah te laten opbloeien, maar zijn poging valt in het water wanneer zijn gitaar verdwenen blijkt te zijn. Justin heeft een verrassing voor Theo.

Dinsdag 2 mei 2023 - aflevering 7790

Bella probeert de woede van Nikau tegenover Chloe te temperen, maar lijkt daar niet meteen in te slagen. Iedereen is vol lof over het plan van Roo en het zichtbare effect ervan op Martha. Roo en Martha besluiten daarop de koe bij de horens te vatten en opnieuw contact op te nemen met de transplantatiecoördinator. Krijgen ze deze keer groen licht voor de operatie? Xander en Jasmine starten een zoektocht naar Millie. Nikau merkt ondertussen op het strand een vrouw op die zich met kleren aan richting de zee begeeft en start een reddingsoperatie.

Woensdag 3 mei 2023 - aflevering 7791

Felicity checkt bij Rose of ze intussen al iets meer te weten is gekomen over PK. Zij en Mackenzie denken intussen na over een manier om Salt uit de schulden te krijgen en PK voor eens en voor altijd buiten spel te zetten. John is van slag na het ontslag van Nikau en probeert hem alsnog op andere gedachten te brengen. Bella en Nikau gaan op zoek naar een betaalde job voor Nikau. Mackenzie krijgt ongewenste bezoekers over de vloer.

Donderdag 4 mei 2023 - aflevering 7792

Terwijl ze het bloeden probeert te stelpen, maant Felicity Mackenzie aan om een ambulance te bellen, maar Dean en Tane maken haar duidelijk dat dit geen goed idee is aangezien de politie dan ook op de hoogte wordt gebracht. Logan lijkt de enige te zijn die hen kan helpen. Cash komt het geheime onderzoek van Rose op het spoor en eist een uitleg.

Vrijdag 5 mei 2023 - aflevering 7793

Logan zet alles op alles om Tane te redden, maar zijn toestand gaat zienderogen achteruit. Hij heeft dringend een bloedtransfusie nodig. Nathan komt in de problemen wanneer PK ontdekt hoe hij Mackenzie onder druk heeft proberen te zetten. Zij en Dean dreigen ermee PK aan te geven bij de politie, maar dat lijkt geen indruk te maken op PK. Integendeel, Dean ontvangt een schokkende boodschap.

