Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 20 maart 2023 - aflevering 7759

De pokeravond is een schot in de roos. Mackenzie haalt opgelucht adem en laat Ryder en Felicity meedelen in de vrijgevige fooien van de deelnemers. Tane blijkt een verborgen talent voor pokeren te hebben. Justin krijgt een verontrustend telefoontje. Mia stort haar hart uit bij Dean en Ziggy.

Dinsdag 21 maart 2023 - aflevering 7760

Dean wijst Chloe en Nikau op hun verantwoordelijkheid en maant hen aan om zich te excuseren bij Mia. Bella maakt Chloe duidelijk dat ze nood heeft aan tijd voor zichzelf en qualitytime met Nikau. Justin en Leah besluiten eerst de reden van Dimitri's bezoek te achterhalen, vooraleer ze Theo inlichten. Roo maakt zich zorgen over Marilyn, die zich duidelijk niet goed in haar vel voelt.

Woensdag 22 maart 2023 - aflevering 7761

Chloe en Theo vinden steun bij elkaar. Leah probeert te achterhalen waarom Dimitri en zijn vrouw uit elkaar gingen en is geschokt door wat ze te horen krijgt van Cassandra. Justin probeert ondertussen te bemiddelen tussen Dimitri en Theo. Bella voelt zich schuldig nadat ze Chloe aan de deur zette en keert terug op haar beslissing.

Donderdag 23 maart 2023 - aflevering 7762

Dean begint te vermoeden dat Chloe niet helemaal oprecht is tegen Bella en Nikau en wijst haar op haar gedrag. Theo krijgt geen vat op Chloe, die hem tegenstrijdige signalen blijft geven. Justin smeekt Theo om hem de waarheid te vertellen over zijn vader. John maakt kennis met Dimitri.

Vrijdag 24 maart 2023 - aflevering 7763

Mackenzie is in de wolken na het succes van de pokeravond. Ook Ryder is enthousiast en probeert Mackenzie te overhalen om nog meer avonden te organiseren. Leah neemt het op voor Theo. John licht Leah en Justin in over wat Theo hem verteld heeft over Dimitri. Nikau en Bella proberen qualitytime met elkaar door te brengen, maar dat is alweer buiten Chloe gerekend.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!