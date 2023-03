Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 13 maart 2023 - aflevering 7754

Justin probeert Theo af te leiden van zijn gepieker over zijn vader met een mannenavondje. Ziggy besluit Theo het voordeel van de twijfel te geven en hem zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens zijn stage. Een gemiste oproep van Leah bezorgt Theo opnieuw stress. Dean heeft goed nieuws voor Mia. Tane grijpt in wanneer een discussie tussen Nikau en Chloe uit de hand dreigt te lopen. Roo maakt zich zorgen om Marilyn.

Dinsdag 14 maart 2023 - aflevering 7755

Roo, Logan en Irene maken zich zorgen over Marilyn en houden haar nauwlettend in het oog. Dat blijft echter niet onopgemerkt en Marilyn eist dat ze haar met rust laten. Theo kan de druk niet meer aan en besluit weg te lopen. Ziggy spoort hem op en probeert hem op andere gedachten te brengen. Leah, Justin en Ziggy zijn verbaasd wanneer Theo opgelucht reageert op het nieuws dat zijn vader geen contact met hem meer wil.

Woensdag 15 maart 2023 - aflevering 7756

Jasmine gelooft haar oren niet wanneer Irene haar voorstelt aan haar halfbroer, Xander, en is ervan overtuigd dat de man een oplichter is. Ze vraagt Cash om hem na te trekken. Xander uit ondertussen zijn teleurstelling over de ontmoeting met Jasmine bij zijn zus Rose, die ook mee naar Summer Bay is gekomen.

Donderdag 16 maart 2023 - aflevering 7757

Logan is stomverbaasd wanneer er een deurwaarder opdaagt bij Mackenzie thuis. Jasmine is van slag na haar gesprek met Xander. Waarom was haar vader voor hem wel een goeie vader en niet voor haar? Cash ontdekt wie Rose is. Mackenzie polst bij Felicity naar haar ideeën om snel geld te verdienen.

Vrijdag 17 maart 2023 - aflevering 7758

Jasmine is niet blij met de keuze van Rose en Xander om in Summer Bay te blijven, maar Cash moedigt haar aan om met hen te praten. Mackenzie gaat in op het aanbod van Felicity. Mia heeft het gevoel dat haar familie uit elkaar aan het vallen is.

