Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 27 februari 2023 - aflevering 7744

Mackenzie worstelt met haar verdriet om het verlies van Ari. Dean raadt haar aan om op haar eigen manier afscheid van hem te nemen. Alf wil Martha een bezoek brengen in Merimbula en wil dat Roo hem vergezelt, maar zij twijfelt. De houding van Theo ten opzichte van zijn ouders baart Justin zorgen. Dean wil de Parata's helpen. John pikt Nikau en Tane op op de luchthaven.

Dinsdag 28 februari 2023 - aflevering 7745

Nikau probeert zich sterk te houden voor Mia, maar binnenin gaat hij kapot van verdriet. Tane probeert de familie ondertussen financieel boven water te houden door de fitness te heropenen. Ziggy en Dean brainstormen over manieren om de Parata's te helpen. Roo besluit Alf niet te vergezellen naar Merimbula. Woensdag 1 maart 2023 - aflevering 7746

Nikau vraagt Chloe om haar steentje bij te dragen voor de familie en opnieuw aan het werk te gaan. Hoewel ze zich hier nog niet klaar voor voelt, vraagt ze Irene om haar enkele shiften te geven. John zorgt ervoor dat Roo de dingen vanuit een ander persfectief begint te zien. Tane vertelt Felicity hoe hard hij betreurt dat hij Ari destijds nooit ging bezoeken in de gevangenis. Donderdag 2 maart 2023 - aflevering 7747

Tane stelt Felicity gerust: zijn gevoelens voor haar zijn oprecht, geen reactie op zijn verdriet. Maar desondanks blijft Felicity twijfelen of ze wel een toekomst samen hebben. Cash maant zijn zus aan om eerlijk te zijn tegenover Tane. Bella en Nikau hebben nood aan qualitytime, maar daar heeft Chloe geen oren naar. Vrijdag 3 maart 2023 - aflevering 7748

Mia probeert zo goed als ze kan haar leven weer in handen te nemen en lijkt in haar opzet te slagen, tot ze op dezelfde dag zowel een huwelijkscertificaat als een akte van overlijden ontvangt. Theo voelt zich verraden door Leah wanneer hij ontdekt dat ze zonder zijn medeweten bij zijn ouders is langsgegaan. Nikau is het beu dat Chloe alle aandacht van Bella opeist. 'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!