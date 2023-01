Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 23 januari 2023 - aflevering 7719

Mia wil haar huwelijk met Ari door laten gaan ook al moet de viering dan binnen de gevangenismuren plaatsvinden. Jasmine en Cash plannen een date. Cash biedt Tane de kans om iets toe te voegen aan de bekentenis van Ari, maar hij hapt niet toe. Martha mag het ziekenhuis verlaten. Theo krijgt de volle laag van Alf. Tane zoekt steun bij Felicity.

Dinsdag 24 januari 2023 - aflevering 7720

De trouwplannen van Mia doen Jasmine terugdenken aan haar eigen huwelijk met Robbo. John raadt Theo aan om het conflict met Alf niet op de spits te drijven. Roo probeert Alf de situatie van een andere kant te laten bekijken. Woensdag 25 januari 2023 - aflevering 7721

Dean en Bella maken zich zorgen om Mackenzie, nu Neve bij haar is ingetrokken. Ryder en Theo proberen het goed te maken met Alf en proberen hem duidelijk te maken dat ze allebei schuld treffen aan de gebeurtenissen, maar hij houdt voet bij stuk en eist dat Theo uit hun leven verdwijnt. Dean en Ziggy helpen Bella uit de nood. John raakt ongewild betrokken bij de vendetta van Alf. Donderdag 26 januari 2023 - aflevering 7722

Alf drijft zijn plan door en zorgt ervoor dat Theo gearresteerd wordt voor diefstal. Cash probeert op Alf in te praten, maar hij is vastberaden om Theo te laten boeten voor zijn daden. Ryder zoekt steun bij Bella. De spanning tussen Roo en Martha bereikt een hoogtepunt. Dean en Ziggy zetten hun zoektocht naar Karen verder. Nikau heeft het moeilijk na een bezoek aan Ari. Vrijdag 27 januari 2023 - aflevering 7723

Theo ziet de toekomst somber in. Martha maakt Alf duidelijk waar het op staat. Chloe worstelt met haar schuldgevoelens. Tane heeft een idee om Nikau te helpen om te gaan met het aankomende proces van Ari. Ryder waagt een poging om Martha en Roo te verzoenen. 'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.