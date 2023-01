Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 16 januari 2023 - aflevering 7714

Alf is woest op Theo. Justin probeert op hem in te praten, maar Alf eist gerechtigheid. Wanneer ze de laatste video van Ryder herbekijken, doen ze een hartverscheurende ontdekking. Theo mag het ziekenhuis verlaten. Chloe krijgt de volle laag van Nikau.

Dinsdag 17 januari 2023 - aflevering 7715

Logan en Mackenzie hebben elkaar teruggevonden en genieten van hun tijd samen. Een romantisch etentje kent echter een abrupt einde wanneer Logan een mysterieus berichtje krijgt. Nikau heeft het moeilijk en neemt afstand van Bella. Dean vermoedt dat er meer aan de hand is wanneer hij het nieuws over Ari te horen krijgt. Felicity vraagt raad aan Ziggy.

Woensdag 18 januari 2023 - aflevering 7716

Logan is helemaal van de kaart door de komst van zijn ex. Neve windt er echter geen doekjes om: ze is naar Summer Bay gekomen om Logan terug voor zich te winnen. Ziggy is getuige van een kus tussen de twee en licht meteen Dean in. Irene probeert Chloe zo goed mogelijk te steunen. John polst bij Alf naar de toestand van Martha, maar het gesprek eindigt in een zware discussie over de foutgelopen challenge van Ryder en Theo.

Donderdag 19 januari 2023 - aflevering 7717

Mia wil een verklaring afleggen over haar geschiedenis met Matthew, maar Ari wil hier niets van weten en is vastberaden om de schuld volledig op zich te nemen. Chloe krijgt steeds meer last van haar geweten. Logan eist een uitleg van Neve. Mackenzie heeft een verrassend voorstel voor Logan.

Vrijdag 20 januari 2023 - aflevering 7718

Logan is onder de indruk van Mackenzie, maar zij krijgt het moeilijk wanneer ze getuige is van een emotioneel moment tussen hem en Neve. Felicity solliciteert bij Mackenzie voor een job in Salt en wordt tot haar verbazing meteen aangenomen. Wanneer Tane opdaagt, hangt er duidelijk spanning in de lucht. Tane en Mia proberen de Parata's opnieuw op één lijn te krijgen. Mia ontvangt een brief van Ari's advocaat.

