Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 12 december 2022 - aflevering 7690

Marilyn geeft Irene de volle laag nadat ze Logan ongevraagd op haar afstuurde voor een check-up. Logan verneemt dat Marilyn een officiële klacht tegen hem heeft neergelegd wegens nalatigheid. Leah en Justin genieten van een romantische avond, tot Marilyn zomaar komt binnenvallen. Bella heeft nog steeds haar draai niet gevonden in Salt.

Dinsdag 13 december 2022 - aflevering 7691

Bella denkt na over haar toekomst en heeft het gevoel dat ze nergens thuishoort. Nikau is trots wanneer hij zijn EHBO-diploma ontvangt. Dean probeert Bella te stimuleren om fotografie, haar grootste passie, nog een kans te geven. Leah krijgt slecht nieuws. Woensdag 14 december 2022 - aflevering 7692

Logan probeert de lucht te klaren met Marilyn, maar krijgt het deksel op de neus. En ook Irene moet het opnieuw ontgelden wanneer ze haar mening durft te geven. Mackenzie en Logan hebben hun eerste ruzie als koppel. Dean twijfelt aan zijn herstel en vreest dat hij nooit nog zal kunnen surfen. Donderdag 15 december 2022 - aflevering 7693

Nikau is nerveus voor zijn evaluatie. Marilyn wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Irene geeft Bella de aanmoediging die ze nodig had om opnieuw volop aan het fotograferen te gaan. Logan heeft twijfels over de behandeling die de nieuwe arts van Marilyn voorstelt, maar staat machteloos. Vrijdag 16 december 2022 - aflevering 7694

Ziggy geeft Theo een les in mechanica. John probeert Bella en Nikau warm te maken voor zijn buurtwacht. Theo heeft een nieuwe challenge voor hem en Ryder in gedachten: vuurlopen. Dean ziet de toekomst allesbehalve rooskleurig in. Ziggy maakt hem duidelijk waar het op staat.