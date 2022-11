Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 28 november 2022 - aflevering 7680

Dean vindt een nieuw doel om zijn revalidatie zo goed en zo snel mogelijk af te ronden. Het gedrag van Marilyn blijft bij iedereen vraagtekens oproepen. Logan staat voor een medisch mysterie.

Dinsdag 29 november 2022 - aflevering 7681

Ryder, Chloe en Theo brainstormen over mogelijke 'challenges'. De druk wordt opgevoerd voor Ryder en Chloe wanneer Marilyn hen vraagt om haar lening zo snel mogelijk terug te betalen. Dean pusht zichzelf om de trap op te geraken. Marilyn blijft zich vreemd gedragen. Woensdag 30 november 2022 - aflevering 7682

Wanneer Chloe hem toont hoe populair hun video's zijn, gaat Ryder akkoord met een nieuwe challenge. Theo heeft iets op te biechten. Irene is met verstomming geslagen door het gedrag van Marilyn. Cash wil samenwerken met Nasser om Felicity terug te vinden. Donderdag 1 december 2022 - aflevering 7683

Anne probeert Tane om de tuin te leiden door hem te vertellen dat ze weet waar Felicity zich zogezegd schuilhoudt. Marilyn blijft weigeren om zich te laten nakijken door Logan. Irene excuseert zich intussen bij Jasmine voor de harde opmerkingen van Marilyn. Ryder bereidt zich voor op de cocktail challenge. Vrijdag 2 december 2022 - aflevering 7684

Ari en Mia worden ongerust wanneer ze Tane niet meer kunnen bereiken. Samen met Cash trekt Ari naar het politiekantoor om aangifte te doen van zijn verdwijning. Nasser heeft echter geen oren naar hun bezorgheden, waarna Cash en Ari besluiten om het heft in eigen handen te nemen. Anne voert ondertussen haar plan verder uit. Mia krijgt een overwacht telefoontje. 'Home and Away', elke werkdag rond 18.30 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!