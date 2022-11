Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 21 november 2022 - aflevering 7676

Jasmine moedigt Felicity aan om klacht neer te leggen bij de politie, na het bericht dat Nikau op sociale media verspreidde. Op het politiekantoor lopen ze Anne tegen het lijf, die haar alibi teruggetrokken heeft. Nasser eist een nieuwe verklaring van Felicity. Bij een huiszoeking in de caravan van Felicity doen agenten een schokkende ontdekking. Theo excuseert zich bij Justin.

Dinsdag 22 november 2022 - aflevering 7677

Na het succes van hun video besluiten Theo, Ryder en Chloe om nog meer filmpjes te maken en er munt uit te slaan. Felicity blijft haar onschuld volhouden na de vondst van de drugs, maar Nasser gelooft haar niet. Felicity vindt steun bij Anne. Woensdag 23 november 2022 - aflevering 7678

Felicity licht Cash in over haar ontdekking over Anne, maar zonder bewijsmateriaal kan hij niets tegen haar beginnen. Nasser staat op het punt om Felicity te arresteren voor poging tot moord. Tane mag het ziekenhuis verlaten. Thuis doet hij een onaangename ontdekking. Mia krijgt goed nieuws van Nasser. Nikau roept zijn volgers op om Felicity op te sporen. Donderdag 24 november 2022 - aflevering 7679

Logan raakt gefrustreerd omdat hij nog steeds geen idee heeft over hoe hij Marilyn het beste kan behandelen. Mackenzie biedt raad. Tane krijgt een paniekaanval. Ari en Mia vrezen voor een gebrek aan klanten in het fitnesscentrum. Tane maakt Nikau duidelijk dat hij niet opgezet is met zijn heksenjacht op Felicity. Bella zet Nikau voor een ultimatum. Vrijdag 25 november 2022 - Geen uitzending

