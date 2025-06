Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Louise komt niet opdagen, tot ongenoegen van Lars en Véronique. Brahim en Benny hebben een plan, Jelle vindt Jan paranoïde en Mathias verbiedt Vanessa om zich nog te moeien met Mieke en Rudi. Stefanie verwijt Lars het overwerk met Véronique. Yoko sluit zich met Jelle op in het kantoor van Brigitte. De situatie bij Wolff & Boss dreigt uit de hand te lopen. Ward dreigt ermee om ieder half uur een gijzelaar te executeren.

Opgelet! Tot aan de seizoensfinale eind juni is 'Familie' te zien om 20.35 uur.

Maandag 23 juni 2025 - aflevering 7691

Lars en Véronique zijn gefrustreerd omdat Louise niet komt opdagen bij Wolff & Bos. Cédric raadt Louise aan om de eer aan zichzelf te houden. Jelle en Yoko zijn bij Jan ingetrokken. Kiki zoekt een excuus om donderdag niet te moeten vertrekken. Brahim en Benny broeden op een plan.

Dinsdag 24 juni 2025 - aflevering 7692

Jan denkt dat Ward hem en Jelle is gevolgd in een camionette. Jelle vindt hem paranoïde. Louise beklaagt zich dat ze Hanne beschuldigd heeft van de sabotage. Vanessa nodigt Rudi en Mieke los van elkaar uit om bij haar te komen eten. Jan organiseert een familiebijeenkomst in de Jan & Alleman.

Woensdag 25 juni 2025 - aflevering 7693

Mathias verbiedt Vanessa om zich nog verder te moeien met Mieke en Rudi. Die twee leggen hun ruzie bij, maar bekokstoven een plan. Brigitte struikelt over Benny's dozen en komt ernstig ten val. De situatie met Louise leidt tot discussie tussen Lars en Véronique.

Donderdag 26 juni 2025 - aflevering 7694

Stefanie verwijt Lars dat hij zo lang heeft overgewerkt met Véronique. Rube houdt de familie een ontluisterende spiegel voor. Op de familiebijeenkomst laaien de emoties hoog op. Yoko zondert zich met Jelle af in het kantoor van Brigitte, maar wordt opgeschrikt door commotie.

Vrijdag 27 juni 2025 - aflevering 7695 - SEIZOENSFINALE!

Louise voelt zich verraden. Bij Wolff & Bos dreigt de situatie helemaal uit de hand te lopen. De raid van Ward mondt uit in een gijzeling. Inspecteur Marlies Kennis treedt op als onderhandelaar voor de politie en leidt de operatie. De spanning is te snijden, vooral wanneer Ward ermee dreigt om ieder half uur een gijzelaar te executeren.



