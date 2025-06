Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Jelle is boos op Yoko en Emiel verdwijnt ineens spoorloos. Aiden is eerlijk tegenover Rudi, Véronique vertrouwt Rube voor geen haar. Lars slooft zich uit, Jan praat op Louise in over Rube, Rudi wil Mieke opbeuren en Stefanie probeert Lars te bereiken. Hanne maakt zich ernstige zorgen.

Opgelet! Tot aan de seizoensfinale eind juni is 'Familie' te zien om 20.35 uur.

Maandag 9 juni 2025 - geen uitzending

Rode Duivels 2025 - Qualifiers WK26 Dinsdag 10 juni 2025 - aflevering 7682

Jelle beseft dat Yoko hem probeert te mijden en vertrekt kwaad. Rudi wil Véronique vragen om Aidens stage stop te zetten. Zij heeft echter geen tijd voor een gesprek. Emiel is bloednerveus en verdwijnt opeens spoorloos. Woensdag 11 juni 2025 - aflevering 7683

Jan vindt dat Yoko het aan het uithangen is. Vanessa voelt zich verantwoordelijk. Jelle worstelt met wat hij weet over Rube. Louise wil haar bewijzen tegen hem op tafel leggen, wanneer Rube plots een bekentenis doet. Véronique heeft een dringend verzoek voor Hanne en Rudi. Donderdag 12 juni 2025 - aflevering 7684

Aiden is eerlijk tegenover Rudi. Mathias vindt dat Vanessa zich niet mag moeien. Jan vindt dat Yoko de boot moet verkopen, maar zij wil er alleen gaan wonen. Jelle vlucht ondertussen in zijn studies. Lars wil Rube het voordeel van de twijfel geven, maar Véronique vertrouwt hem voor geen haar. Vrijdag 13 juni 2025 - aflevering 7685

Lars slooft zich uit voor Stefanie, maar zij blijft wantrouwig tegenover Véronique. Jan vindt dat Louise de politie op Rube moet afsturen. Jelle beseft dat die hem niets kunnen maken. Hanne en Niko proberen Quinten te helpen. Vanessa krijgt onverwacht bezoek. Mieke is ondersteboven van het nieuws over Rube. Rudi probeert haar op te beuren. Louise stort haar hart uit bij haar moeder, maar beseft dat ze afgeluisterd wordt. Stefanie probeert Lars te bereiken. Hanne maakt zich zorgen over het bezoek aan Quinten.

