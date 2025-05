Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Een mysterieuze enveloppe, de politie, Hanne in shock… opnieuw een spannende week. Wie saboteert haar? Stefanie ziet maar één oplossing. Wat heeft de week in petto voor de Van den Bossches? Lees nu alvast wat je te wachten staat in de nieuwe week van 'Familie' op VTM.

Maandag 19 mei 2025 - aflevering 7668

Hanne en Niko stappen naar de politie. 's Avonds ontvangen ze een mysterieuze enveloppe. Door de problemen met Stefanie besluit Lars vaker van thuis te werken. Véronique neemt de leiding over op Wolff & Bos. Louise ontloopt Rube en dat steekt bij hem.



Dinsdag 20 mei 2025 - aflevering 7669

Hanne is in shock en wil dat het drama stopt. Stefanie ziet maar één oplossing. Yoko wacht in spanning op een bericht van Mathias. Benny heeft een cadeautje voor Lars en Stefanie. Jan en Benny zijn laaiend enthousiast over de goochelshow van Mathias. Jelle krijgt lucht van de plannen van Louise en vraagt haar om uitleg.



Woensdag 21 mei 2025 - aflevering 7670

Louise denkt dat Jelle degene is die haar saboteert en doorzoekt zijn laptop. Dat blijft niet zonder gevolgen. Rube probeert Bert los te laten, maar Samira heeft nieuwe informatie over hem. Véronique raadt Lars aan om even tijd te nemen voor zichzelf. Louise doet verhaal bij Cédric over Jelle. Emiel dreigt zijn plek op de wachtlijst te verliezen.



Donderdag 22 mei 2025 - aflevering 7671

Jamila is van haar melk door een opvallend bezoek in de Foodbar. Anna en Albert willen een voorproefje van Il Magico, maar Mathias' onzekerheid speelt op. Samira acht zich verantwoordelijk voor de situatie met Emiel. Ze wil meer tijd met hem besteden en besluit samen met hem naar de winkel te gaan. Er wacht Hanne en Niko een onaangename verrassing.



Vrijdag 23 mei 2025 - aflevering 7672

Hanne voelt zich niet meer veilig is haar eigen huis. Ze denkt na over mogelijke oplossingen. Véronique zit met haar gedachten bij Lars en Stefanie. Ze wil iets voor hen kunnen doen. Brahim worstelt met schuldgevoelens. Hij twijfelt om de waarheid op te biechten, maar wil niet door de mand vallen bij Mona.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

