Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Benny is verontwaardigd om de reacties op zijn voornemen, Hanne worstelt met een dilemma. Mieke voelt dat er achter haar rug wordt gepraat en Stefanie heeft een vraag voor Samira. Véronique heeft een moeilijke boodschap voor Cédric, Jamila mist Christian en Louise besluit om haar leugen vol te houden. Lars lucht zijn hart bij Véronique en de situatie tussen Linus en Cédric escaleert. Vanessa vreest dat Mieke een tikkende tijdbom is.

Maandag 10 maart 2025 - aflevering 7618

Benny beslist om toch terug mee te doen met de ramadan, maar is verontwaardigd als niemand gelooft dat hij het zal volhouden. Cédric heeft belangrijk nieuws voor Yoko. Ze krijgt bovendien nog een ander onverwacht telefoontje. Hanne worstelt met een dilemma. Rube zoekt Louise op.



Dinsdag 11 maart 2025 - aflevering 7619

Vanessa durft Mieke Victor niet naar school te laten brengen. Mieke zelf voelt aan dat er achter haar rug wordt gepraat. Ze wil weten wat er aan de hand is. Yoko heeft verrassend nieuws gekregen dat alles op zijn kop zet. Hanne is in alle staten. Stefanie heeft een vraag voor Samira.



Woensdag 12 maart 2025 - aflevering 7620

Véronique heeft een moeilijke boodschap voor Cédric en vindt eindelijk de moed om die over te brengen. Mieke heeft niet thuis geslapen na de ruzie met Mathias. Jamila mist Christian. Op aandringen van Jelle versiert ze een date met een meisje dat interesse toont in haar. Louise ziet geen andere optie dan haar leugen vol te houden.



Donderdag 13 maart 2025 - aflevering 7621

Samira wil weten met wie Jamila aan het daten is. Ze wordt echter niet veel wijzer. Benny is op zijn tenen getrapt door Brahim. Lars stelt Stefanie voor om terug haar intrek te nemen in de loft. Hij lucht ook zijn hart bij Véronique. Jan voelt zich opnieuw niet veilig wanneer Ward opduikt in het café.



Vrijdag 14 maart 2025 - aflevering 7622

Véronique probeert Cédric en Linus met elkaar te verzoenen, maar de situatie escaleert alsmaar verder. Yoko verwijt Jamila een machtsspel te spelen met Christian. Samira is ondertussen gefrustreerd omdat haar dochter niets deelt over haar liefdesleven. Vanessa vreest dat Mieke een tikkende tijdbom is.



