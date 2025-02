Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Familie op tv

Niko wil Quinten helpen. Stefanie en Vanessa spelen onder één hoedje om Benny in de maling te nemen. Brigitte en Jan geloven niet dat er tussen Jenny en Patrick niets meer is dan vriendschap.

Stefanie neemt het bij Lars op voor haar vriendin. Lars zelf komt met onverwacht nieuws. Mathias wil dat Vanessa Mieke eindelijk aanzet tot verhuizen. Zij denkt dat Mieke daar nog niet klaar voor is.

Louise probeert Cédric te helpen met zijn problemen. Hij hoopt ondertussen op haar in te praten. Benny wil Lars op de hoogte brengen van Stefanies plan. Niko licht Hanne in over Miekes gedrag.