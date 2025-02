Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Iedereen maakt zich zorgen om Louise. Hanne denkt dat ze kansloos is bij Wolff & Bos, Cédric praat in op Louise, Marcel doet alles om Brigitte terug te winnen. Niko kaart een ongemakkelijke situatie bij CoBrew aan, het lijkt erop dat Linus Véronique helemaal inpalmt. Stefanie geeft Lars ruimte en Yoko is radeloos.

Maandag 10 februari 2025 - aflevering 7598

Brahim, Jelle, Véronique en Samira maken zich grote zorgen over Louise, omdat ze iedereen van zich wegduwt. Yoko krijgt dubbel slecht nieuws te horen. Hanne wil een uitleg van Rudi, maar hij doet er alles aan om haar te ontlopen.



Dinsdag 11 februari 2025 - aflevering 7599

Mieke en Niko werken samen aan een belangrijke pitch. Hanne denkt dat ze geen kans maakt bij Wolff & Bos en wil haar kandidatuur voor de job van CSO intrekken. Véronique wil Linus een eigen sleutel geven, maar hij twijfelt. Hanne houdt Stefanie een spiegel voor.

Woensdag 12 februari 2025 - aflevering 7600

Cédric probeert de doemgedachten uit Louises hoofd te praten. Samira ziet dat Hanne en Jelle met de hulp van artificiële intelligentie tot een sterke collectie aan het komen zijn. Rudi stelt zijn veto. Marcel probeert Brigitte terug te winnen met een groots gebaar.

Donderdag 13 februari 2025 - aflevering 7601

Niko spreekt zich tegen Mathias en Vanessa uit over de ongemakkelijke situatie bij CoBrew. Ook Stefanie belandt op haar beurt in een ongemakkelijke situatie. Cédric heeft nood aan aandacht van Véronique, maar vindt dat Linus haar helemaal inpalmt.

Vrijdag 14 februari 2025 - aflevering 7602

Stefanie wil Lars tijd en ruimte geven. Vanessa is ervan overtuigd dat zij nog gevoelens voor hem koestert. Benny gelooft er niets van. Louise keert terug naar Wolff & Bos. Ze ontdekt dat iedereen overstag is gegaan voor artificiële intelligentie. Yoko is radeloos.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.