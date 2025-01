Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Yoko heeft groot nieuws, Brigitte is ontstemd en Vanessa maakt zich zorgen. Cédric is nieuwsgierig, Jamila flirt weer met Christian. Louise en Mieke blijven het moeilijk hebben. Stefanie polst bij Lars, Marcel wil een laatste keer afspreken met Brigitte en Lars twijfelt over een bericht. Jan krijgt belangrijk nieuws, Jamila wordt bijna betrapt. Anna is enthousiast, Jelle beschuldigt Louise en de pitch van Niko en Mieke verloopt anders dan verwacht.

Maandag 27 januari 2025 - aflevering 7588

Yoko heeft groot nieuws. Brigitte is niet opgezet met Jelles verrassing. Ze krijgt een update over Marcel, maar wil hem niet contacteren. Linus toont zich erg begripvol naar Véronique toe. Victor mist zijn grote zus. Mieke stort zich na de benefiet op een nieuwe uitdaging. Vanessa maakt zich zorgen over haar vriendin.



Dinsdag 28 januari 2025 - aflevering 7589

Cédric ontdekt dat Yoko hulp krijgt en is nieuwsgierig. Stefanie en Samira zijn benieuwd of Lars uitkijkt naar zijn date, maar hij laat er niets over los. Jamila flirt opnieuw met Christian en dat ontgaat ook Yoko niet. Louise ontkent dat ze Victor ontwijkt. Zij en Mieke blijven het moeilijk hebben met de herinnering aan Joris.



Woensdag 29 januari 2025 - aflevering 7590

Stefanie wil van Lars weten hoe zijn date verlopen is. Hij laat echter niet in zijn kaarten kijken. Cédric oppert onbewust een idee bij Véronique, waar zij meteen dolenthousiast over is. Marcel wil een laatste keer afspreken met Brigitte. Zij twijfelt of dat wel een goed idee is. Een onverwacht bericht brengt Lars van slag.



Donderdag 30 januari 2025 - aflevering 7591

Lars twijfelt of hij op het bericht moet ingaan of niet. Hij vindt het moeilijk om normaal te doen tegen Stefanie. Véronique brieft Hanne en Samira over de nieuwe collectie. Hanne heeft echter heel andere dingen aan het hoofd. Jan krijgt belangrijk nieuws. Jamila wordt bijna betrapt.



Vrijdag 31 januari 2025 - aflevering 7592

Anna reageert niet enthousiast op het nieuws dat Jan heeft gekregen. Cédric denkt daar anders over. Jelle beschuldigt Louise van sabotage. Ondertussen vreest Louise dat haar geheim naar buiten zal komen. Jamila kan Christian niet uit haar hoofd zetten. De pitch van Mieke en Niko verloopt anders dan verwacht.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

