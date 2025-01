Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Stefanie en Benny hebben een plan, maar Samira doorziet het. Yoko zit met vragen en Brigitte wil Marcel vergeten. Jamila blijft haar charmes inzetten in de Foodbar. Véronique wil open kaart spelen met Linus, Louise ontdekt dat ze gevolgd wordt. Brahim stelt zich vragen, Hanne houdt Niko op afstand. Vanessa zoekt een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Maandag 20 januari 2025 - aflevering 7583

Stefanie heeft een plan en hoopt dat Benny haar daarmee helpt. Samira doorziet zijn plan echter meteen. De strubbelingen met Marcel knagen aan het humeur van Brigitte. Dat zullen ze bij Wolff & Bos geweten hebben. Rudi raadt Lars aan om met zijn moeder te praten. Hanne is bloednerveus.



Dinsdag 21 januari 2025 - aflevering 7584

Hanne krijgt het moeilijk ten opzichte van Rudi. Hij ontdekt plots haar geheim. Het plan van Stefanie en Benny lijkt te slagen. Jamila blijft haar charmes met succes inzetten in de Foodbar, maar raakt dan zelf onder de indruk van een klant. Brigitte reageert bitter op Jelles jeugdige verliefdheid.



Woensdag 22 januari 2025 - aflevering 7585

Samira blijft zich verzetten tegen het plan van Stefanie en Benny. Ze lijkt echter ongelijk te krijgen. Yoko vraagt zich af of ze inschikkelijker had moeten zijn over haar contract. Mathias wil zich niet moeien met de strubbelingen die er zijn. Brigitte wil Marcel vergeten, tot ze een nieuwe ontdekking doet.



Donderdag 23 januari 2025 - aflevering 7586

Véronique probeert open kaart te spelen met Linus. Zijn reactie verrast haar. Benny staat plots met zijn mond vol tanden voor Sandra. Jamila geniet met volle teugen van haar vrijheid. Tot grote bezorgdheid van Samira. Jelle vindt dat Yoko de verkoop van de Foodbar moet saboteren. Louise ontdekt dat ze gevolgd wordt.



Vrijdag 25 januari 2025 - aflevering 7587

Louise wil alleen zijn, maar Brahim wil weten wat er aan de hand is. Niko wil Hanne bijstaan in het ziekenhuis. Zij twijfelt en houdt afstand. Vanessa probeert zich buiten het conflict in de Foodbar te houden. Ze wil een oplossing zoeken voor iedereen.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!