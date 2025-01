Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jamila heeft een vakantiebestemming gevonden, Yoko heeft haar draai gevonden en een roddelblad publiceert een artikel over Marcel. Benny reageert gefrustreerd op ontwikkelingen binnen Wolff & Bos. Ilja wil zich serieus voorbereiden op de vakantie. Yoko krijgt een koude douche, Marcel en Brigitte komen voor een onaangename verrassing te staan. Samira doet Benny twijfelen. Vanessa bemiddelt over de geplande benefiet.

Maandag 13 januari 2025 - aflevering 7578

Jamila kan haar familie overtuigen van een nieuwe vakantiebestemming. Ondertussen krijgt ze uit verschillende hoeken hulp om te verhuizen naar het studentenhuis. Yoko heeft haar draai gevonden in de Foodbar. Een roddelblad publiceert een bezwarend artikel over Marcel. Brigitte doet het nieuws af als leugens.



Dinsdag 14 januari 2025 - aflevering 7579

Bij Wolff & Bos wordt bezorgd gereageerd op het plan om AI te gebruiken binnen het bedrijf. De situatie wordt sommigen teveel. Samira probeert een luisterend oor te zijn, maar Benny reageert gefrustreerd.



Woensdag 15 januari 2025 - aflevering 7580

Brahim en Ilja reageren enthousiast op de tocht die ze met de familie gaan maken. Ilja wil zich alvast voorbereiden, maar dat blijkt toch niet zo leuk als verwacht. Yoko wil duidelijke afspraken maken over de taakverdeling in de Foodbar.



Donderdag 16 januari 2025 - aflevering 7581

Yoko krijgt een koude douche wanneer er belangrijk nieuws komt over de Foodbar. Jamila leert een medestudente kennen met wie het klikt. Marcel overlaadt Brigitte met luxe. Tot ze allebei voor een onaangename verrassing komen te staan, waardoor Brigitte toch begint te twijfelen.



Vrijdag 17 januari 2025 - aflevering 7582

Brigitte ontdekt meer over Marcel. Ze vlucht als een dief in de nacht weg. Benny is ervan overtuigd dat AI hem niet kan vervangen bij Wolff & Bos. Een verhaal van Samira doet hem echter twijfelen. Vanessa probeert te bemiddelen voor de geplande benefiet.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!