Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

De midseizoensfinale komt dichterbij en de spanning is te snijden. Ontploft de bom? Maar voor het zover is, business as usual! Lars wil weten of Stefanie nog iets voor gem voelt. Véronique laat een serieuze steek vallen en Hanne krijgt slecht nieuws. Jamila heeft een cadeau voor Emiel, Rudi uit zijn bezorgdheden en Joris bereidt de explosieven voor. Brigitte zoekt advies over over Marcel, Stefanie loopt een oude bekende tegen het lijf. De dag van het huwelijk is aangebroken...

Maandag 30 december 2024 - aflevering 7568

Louise lucht haar hart bij Joris en vertelt hem waar ze mee worstelt. Brahim voelt aan dat er iets aan de hand is. Benny gaat Stefanie uit de weg, maar zij wil hem niet langer achternalopen. Jan heeft zo zijn bedenkingen over het voorstel van Véronique aan Yoko. Lars wil weten of Stefanie nog iets voor hem voelt.



Dinsdag 31 december 2024 - aflevering 7569

Hanne geniet van haar gezinnetje, maar krijgt slecht nieuws. Mieke probeert ondanks alles positief te blijven, maar ook zij en Joris krijgen slecht nieuws te horen. Véronique laat een serieuze steek vallen, wat bij Lars niet in goede aarde valt. Jamila heeft een cadeautje voor Emiel.

Woensdag 1 januari 2025 - aflevering 7570

Rudi uit zijn bezorgdheden bij Zjef. Lars vindt dat Véronique zich vreemd gedraagt. Ook Linus stelt vast dat ze hem ontwijkt. Joris bereidt de explosieven voor, maar ontdekt dat Mieke onderweg is. Hij vertrekt naar huis, maar wordt stiekem gevolgd. Jamila wil op kot.

Donderdag 2 januari 2025 - aflevering 7571

Brigitte zoekt advies in verband met Marcel. Rudi is echter niet in de stemming en heeft andere zorgen aan zijn hoofd. Véronique probeert Cédric opnieuw tevergeefs te bereiken. Stefanie loopt een oude bekende tegen het lijf. Hanne maakt zich klaar voor een moeilijke dag en er wacht haar nog een onaangename verrassing.

Vrijdag 3 januari 2025 - aflevering 7572 (midseizoensfinale!)

Faroud vraagt Lars om hulp, maar die stuurt hem weg. Er wacht Véronique een verrassing van formaat. Louise krijgt onverwacht bezoek en is in shock. Voor Mieke en Joris is de grote dag aangebroken. Mieke voelt een afstand bij Joris. Voor Joris zelf verloopt alles volgens plan. De bom ontploft.

