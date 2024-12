Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Hanne wil de waarheid horen van Niko. Lars weet niet meer hoe het nu verder moet, Benny weet zich met zijn woede geen blijf, Joris praat op Mieke in en de familie bereidt zich voor op het kerstfeest. Stefanie kan haar fouten niet ontlopen. Joris voelt zich in het nauw gedreven. Mieke leeft in een nachtmerrie, Rudi raadt Marcel aan om niet op te geven. Zjef wil de situatie niet loslaten. Linus geeft Lars goede raad en Brahim ontdekt dat Louise iets achterhoudt.

Maandag 23 december 2024 - aflevering 7563

Mathias en Vanessa hopen dat Mieke haar eis zal laten vallen. Hanne eist ondertussen dat Niko haar de waarheid vertelt. Hij klapt echter helemaal dicht. Jelle wil de brief van Marcel lezen, maar Louise vindt dat ze Brigittes privacy moeten respecteren. Lars is in shock en weet niet hoe het nu verder moet.



Dinsdag 24 december 2024 - aflevering 7564

Benny is niet opgezet met de overeenkomst tussen Lars en Stefanie. Hij weet zich met zijn woede geen blijf. Joris probeert op Mieke in te praten, in de hoop zijn plan te kunnen doorzetten. De sluiting van de Foodbar zorgt voor drukte in de Jan & Alleman. Jan krijgt het niet gebolwerkt. De familie bereidt zich voor op een kerstfeest, tot ze plots nieuws krijgen.



Woensdag 25 december 2024 - aflevering 7565

Stefanie mist haar oude leven, maar kan haar fouten niet ontlopen. Ze heeft moeite om zich sterk te houden. Georgine steekt haar een hart onder de riem. Hanne merkt dat Niko het nog steeds moeilijk heeft. Ze beseft dat ze hem niet mag pushen. Joris voelt zich in het nauw gedreven en haalt een pistool in huis.



Donderdag 26 december 2024 - aflevering 7566

Mieke leeft in een nachtmerrie, maar Joris wil haar beschermen. Wanneer er plots een probleem opduikt in de Foodbar, staat Véronique er alleen voor om het op te lossen. Marcel vreest dat hij het verpest heeft bij Brigitte. Rudi raadt hem aan om niet op te geven. Zjef blijft denken aan Farouds onthullingen.



Vrijdag 27 december 2024 - aflevering 7567

Rudi vindt dat Zjef de hele situatie moet loslaten. Die is echter niet van plan om dat te doen. Yoko heeft iets te vieren, maar Véronique verrast haar met een voorstel. Ten huize Benny wordt een verrassing voorbereid voor Georgine. Die loopt echter niet zoals gepland. Lars twijfelt over zijn aanpak, Linus geeft hem goede raad. Brahim merkt dat Louise iets achterhoudt.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

