Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Het valt op dat Brigitte op wolkjes loopt en Niko belooft aan Hanne dat hij minder hoge eisen gaat stellen. Zjef wordt achterdochtig, Lars krijgt de volle laag en de job van Véronique lijdt onder de problemen in de Foodbar. Louise probeert Yoko te overtuigen, Véronique sluit de Foodbar. Faroud bijt van zich af. Mieke is woedend en Anouk legt Jan een foto voor die hem van zijn melk brengt.

Maandag 16 december 2024 - aflevering 7558

Bij Wolff & Bos begint het op te vallen dat Brigitte op wolkjes loopt. Rudi drukt Zjef op het hart om niet zelf voor detective te gaan spelen. Véronique en Linus hebben de nacht samen doorgebracht, maar Véronique geneert zich. Niko belooft Hanne om minder hoge eisen te stellen. Jan, Louise en Mieke worden elk om de beurt dringend naar het politiekantoor geroepen.



Dinsdag 17 december 2024 - aflevering 7559

Rudi denkt dat Niko zo afwezig is omdat hij met Sam in zijn hoofd zit. Ook Zjef wordt achterdochtig als hij Niko op een leugen betrapt. Lars krijgt de volle laag van Brigitte bij zijn aankomst op Wolff & Bos. Zjef helpt Faroud om zo discreet mogelijk zijn eigen onderzoek verder te zetten. Louise is daar niet mee opgezet. Véroniques job bij Wolff & Bos begint te lijden onder de problemen in de Foodbar.



Woensdag 18 december 2024 - aflevering 7560

Mieke laat Hanne voelen dat ze te weinig inzet toont voor het zangevenement voor Leen. Lars kan zich niet focussen op zijn werk. Hannes droomhuis komt opnieuw op de markt. Ze wil Niko verrassen, maar doet een vervelende ontdekking. Louise probeert Yoko te overtuigen om extra verantwoordelijkheid op te nemen in de Foodbar.



Donderdag 19 december 2024 - aflevering 7561

Véronique zet door en sluit de Foodbar. Jan wordt daardoor overrompeld door klanten en vindt dat Yoko hem moet helpen. Hanne moet vaststellen dat Niko tegen haar blijft liegen. Ze vreest dat hij niet meer in hun relatie gelooft. Zjef trekt zich terug uit het onderzoek, maar Faroud maakt duidelijk dat hij de waarheid alleen aan het licht zal brengen.



Vrijdag 20 december 2024 - aflevering 7562

Hanne confronteert Niko op de man af. Stefanie denkt dat Benny haar nooit nog zal vergeven. Georgine probeert de gemoederen te bedaren. Mieke is woedend wanneer ze hoort waarom Anouk Joris komt ondervragen. Ze stormt de brouwerij binnen en zet orde op zaken. Anouk zelf legt Jan een merkwaardige foto voor die hem helemaal van zijn melk brengt.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

