Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Lars kijkt uit naar de eerste echo, Hanne bereidt een verrassing voor en bij Joris gaat het licht uit. Véronique heeft last van kwaaltjes, Vanessa en Mathias klinken, Brigitte zit in andere sferen. Iedereen is trots op Brahim, Sandra belt Benny op en Zjef heeft een idee. Joris is op zoek naar iemand om een valse getuigenis af te leggen.

Maandag 11 november 2024 - aflevering 7533

Hanne bereidt een verrassing voor. Lars kijkt uit naar de eerste echo van zijn kindje, maar Stefanie wordt bijna betrapt. Zjef neemt afstand van de foodbar, maar houdt zijn geheim nog even stil. Lars begrijpt niet waarom Benny zo raar doet. Wanneer Jan Joris belangrijk nieuws te vertellen heeft, gaat bij hem plots het licht uit.



Dinsdag 12 november 2024 - aflevering 7534

Jan brengt Jelle op een idee. Véronique heeft last van verschillende kwaaltjes. Rudi raadt haar aan om een dokter te raadplegen. Vanessa en Mathias klinken op hun nieuwe PR- en eventmanager. Lars is in de wolken met de eerste echo en toont die aan Brigitte. Stefanie zit duidelijk in andere sferen.



Woensdag 13 november 2024 - aflevering 7535

Ten huize Coppens is iedereen trots op Brahim omdat hij zich over Ilja heeft ontfermd. Over zijn aanpak blijft Brahim vaag. Joris is zichzelf niet, maar beweert dat er niets aan de hand is. Véronique heeft opnieuw last van haar klachten. Sandra belt Benny op en confronteert hem met het feit dat hij niet meer naar de cinema komt.



Donderdag 14 november 2024 - aflevering 7536

Brahim wil dat Ilja de waarheid vertelt, maar die staat daar niet voor te springen. Rudi vindt maar geen bekend gezicht om de vintage collectie van Wolff & Bos aan elkaar te praten. Zjef komt met een idee. Véronique heeft door wat er aan de hand is, maar weigert zich hierdoor uit balans te laten brengen.



Vrijdag 15 november 2024 - aflevering 7537

Alfons wil weten wat er met Benny aan de hand is, maar die wil er niets over kwijt. Véronique dreigt ermee de Foodbar tijdelijk te sluiten. Mathias komt met een idee. Stefanie reageert heftig wanneer blijkt dat Lars de echo ook naar Raven heeft gestuurd. Lars zelf vangt even later een vervelend gesprek op. Joris zoekt iemand om een valse getuigenis af te leggen.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

