Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Vanessa doet een ontnuchterende ontdekking, Louise is woedend en Lars ziet af. De excuses van Hanne komen voor Brahim te laat, Benny krijgt de volle laag, Louise vindt steun bij Joris en Rudi en Zjef worden wakker met een kater. Raven ontdekt dat Jill niet bij Raven is blijven slapen. Joris probeert opnieuw onrust te stoken en hij zet een volgende stap in zijn plan.

Maandag 3 juni 2024 - aflevering 7459

Rudi en Zjef willen het koppeldaten nog een kans geven, maar Zjef wil geen collega's van Wolff & Bos meer uitnodigen. Benny neemt een drastische beslissing. Hanne heeft Mieke iets te bekennen. Louise is woedend wanneer ze van Joris te horen krijgt dat Hanne gelogen heeft. Vanessa doet een onthutsende ontdekking.



Dinsdag 4 juni 2024 - aflevering 7460

Vanessa gaat de confrontatie aan en uit haar vermoedens. Lars ziet af. Raven probeert er zo veel mogelijk voor hem te zijn. Benny weet op een slinkse manier een afspraak met Stefanie te maken. Zij wil echter niets meer met hem te maken hebben. Hanne excuseert zich bij Brahim, maar voor hem komen haar excuses te laat. Woensdag 5 juni 2024 - aflevering 7461

Jelle maakt de naam van zijn topact voor het Dreamcatcher-festival bekend. Véronique en Jan stellen zich openlijk vragen. Mieke maant Véronique aan om zich te verzoenen met Hanne. Zij is dat echter niet van plan. Louise vindt steun bij Joris. Benny krijgt de volle laag van Hanne, Alfons en Raven, maar ziet zelf nog altijd niet in wat hij fout heeft gedaan.

Donderdag 6 juni 2024 - aflevering 7462

Rudi en Zjef worden wakker met een kater. Cédric heeft iets te vieren met Jill. Jan wil Hanne verdedigen bij Véronique, maar zij kan zijn ongezouten mening niet appreciëren. Jamila probeert Jelle met beide voeten op de grond te houden. Ondertussen lijkt de organisatie van de reünie stilaan uit te draaien op een strijd tussen de twee clans binnen de familie. Vrijdag 7 juni 2024 - aflevering 7463

Raven ontdekt dat Jill niet bij Cédric is blijven slapen, zoals ze had beweerd. Hij besluit Cédric op de hoogte te brengen. Véronique vertelt Joris over wat de familie Van den Bossche ooit heeft meegemaakt. Louise lijkt zich om Hanne te bekommeren, maar Joris probeert opnieuw onrust te stoken. Hij zet ook een volgende stap in zijn plan.

