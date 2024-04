Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Zjef schakelt Véronique in, Joris vangt een gesprek tussen Stefanie en Hanne op. Brigitte reageert haar frustratie af, Hanne wil haar positie als hoofdontwerper beschermen. Jelle worstelt met het nakende einde van zijn studentenleven. Véronique wil tijd spenderen met Linus. Vanessa ontdekt dat Mieke haar verdriet verbergt. Louise en Joris gaan samen hiken...

Maandag 22 april 2024 - aflevering 7424

Zjef schakelt Véronique in om Rudi weer aan het werk te krijgen bij Wolff & Bos. Raven probeert normaal te doen tegen Jelle, maar die reageert kwaad. Jamila zwijgt ondertussen in alle talen. Ilja wil niet naar school. Hanne vertelt Stefanie over haar aanvaring met Joris, maar hij vangt hun gesprek op.



Dinsdag 23 april 2024 - aflevering 7425

Stefanie weet niet meer wat ze van Joris moet denken. Hijzelf merkt dat ze zich afstandelijker gedraagt. Brigitte reageert haar frustraties af op Stefanie. Mathias vindt dat Véronique Cédric manipuleert, maar Vanessa verwijt hem exact hetzelfde. Rudi overweegt om terug te gaan werken, maar Hanne wil haar positie als hoofdontwerper niet zomaar afgeven.

Woensdag 24 april 2024 - aflevering 7426

Louise heeft nog steeds geen knoop doorgehakt over het voorstel van Joris. Samira is bang dat Benny spijt krijgt van zijn beslissing om Stefanie de deur te wijzen. Cédric speelt open kaart met Selin. Mieke plaagt Jelle met het nakende einde van zijn zorgeloze studentenleven.



Donderdag 25 april 2024 - aflevering 7427

Joris besluit over te gaan tot actie. Louise nodigt hem ondertussen uit om samen te gaan hiken. Hanne stelt zich vragen bij het uitstapje. Zjef durft niet meer samen met Rudi te slapen uit vrees dat hij zijn groot geheim zal verklappen. Véronique wil tijd spenderen met Linus, maar die moet zich voorbereiden voor de benefiet.

Vrijdag 26 april 2024 - aflevering 7428

Zjef wil alles uit de kast halen om wakker te blijven. Hij houdt een smeekbede bij Hanne. Linus is vol lof over Véronique en haar talent, maar noemt haar onbewust Becca. Véronique heeft genoeg van de situatie. Vanessa ontdekt dat Mieke haar verdriet verbergt. Joris en Louise vertrekken samen op hiketocht.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

