Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Selin en Anton spelen het spel vuil. Benny houdt Stefanie in de gaten en Niko worstelt met zijn emoties. Louise verliest haar stageplaats. Lars gaat de confrontatie aan met Mieke. Raven doet een belofte aan Anton, Lars liegt en Hanne vindt dat Linus misbruik maakt van Véronique. Niko krijgt een onverwacht telefoontje. Jill is geschrokken van de agressiviteit van Cédric. Selin heeft hulp nodig.

Maandag 4 maart 2024 - aflevering 7389

Anton en Selin bespelen Lars en Brigitte. Jamila heeft Jelle iets op te biechten. Samira wil dat Benny met Stefanie praat over de roddel die de ronde doet over haar. Stefanie zelf ontkent het gerucht, maar Benny lijkt haar niet te geloven en houdt haar in de gaten. Niko besluit het nieuws dat hij heeft gekregen voor zich te houden, maar worstelt met zijn emoties.



Dinsdag 5 maart 2024 - aflevering 7390

Louise is haar stageplaats kwijt. Jelle stelt haar voor om stage te doen bij Wolff & Bos. Véronique vraagt Mieke om een geheim te bewaren voor Hanne. Zelf merkt Véronique dat Hanne haar mening over Linus nog niet heeft bijgesteld. Lars gaat de confrontatie aan met Mieke. Raven wordt hard aangepakt door Anton...

Woensdag 6 maart 2024 - aflevering 7391

Raven belooft Anton om toe te geven aan zijn eisen. Hij krijgt tot het einde van volgende week om het geld bij elkaar te sprokkelen. Lars liegt tegen Mieke, die op haar beurt het nieuws doorvertelt aan Vanessa. Hanne vindt dat Linus misbruik maakt van Véronique. Wanneer ze hem tegen het lijf loopt in de Foodbar, spelt ze hem de les.



Donderdag 7 maart 2024 - aflevering 7392

Niko krijgt een onverwacht telefoontje. Rudi probeert een open gesprek met hem aan te gaan, maar hij reageert geprikkeld. Mieke verontschuldigt zich bij Benny. Selin wil van Raven weten hoe hij aan de 300.000 euro voor Anton zal geraken. Louise maakt zich klaar voor haar stage bij Wolff & Bos, maar krijgt post van de politie.

Vrijdag 8 maart 2024 - aflevering 7393

Jill is geschrokken over Cédrics agressiviteit en wil niets meer met hem te maken hebben. Rudi en Zjef vinden dat Niko over zijn problemen moet praten. Hij besluit één en ander op te biechten. Jelle verstopt een zendertje in de reistas voor Anton. Hij probeert zijn plan verborgen te houden voor Brahim, waardoor die verkeerde conclusies trekt. Selin heeft hulp nodig van Raven.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!