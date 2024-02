Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Hanne heeft last van een schuldgevoel. Jan gooit roet in het eten bij de plannen van Cédric. Wolff & Bos krijgt een zware schadeclaim, Brigitte wordt betrapt. Jelle hoort Zjef uit, Véronique zet Mieke op haar plaats. Linus besluit om de therapie met Véronique stop te zetten. Brahim wil zich verontschuldigen bij Louise. Raven denkt dat hij achtervolgd wordt. Mieke voelt zich in de steek gelaten en Raven durft niet meer buiten te komen.

Maandag 19 februari 2024 - aflevering 7379

Hanne weet zich geen blijf met haar schuldgevoelens. Ze projecteert de situatie op Véronique. Cédric plant een gezellige avond, maar Jan gooit roet in het eten. De schadeclaim van TexSolutions wordt een zware klap voor Wolff & Bos. Lars dient een compromisvoorstel in. Brigitte probeert meer te weten te komen over Selin, maar wordt betrapt.



Dinsdag 20 februari 2024 - aflevering 7380

Jelle vraagt Zjef advies over Felix. Jamila ontdekt dat hij iets verzwijgt en hoort Zjef uit. Louise durft Brahim niet te confronteren en besluit in zijn gsm te snuffelen. Brigitte ziet de toekomst van Wolff & Bos allesbehalve rooskleurig in. De moed zakt Lars in de schoenen. Véronique wijst Mieke op haar hypocrisie.

Woensdag 21 februari 2024 - aflevering 7381

Jamila krijgt informatie van Zjef en probeert subtiel bij Jelle te polsen naar haar vermoedens. Véronique lucht haar hart bij Linus, maar die besluit de therapie stop te zetten. Dat komt erg zwaar aan. Lars en Véronique duiken vol goede moed in de vergadering met Joris, maar die blijkt niet te willen onderhandelen.



Donderdag 22 februari 2024 - aflevering 7382

Mieke hoort over de problemen bij Wolff & Bos. Ze wil Lars steun bieden, maar hij lijkt geen vragende partij. Jelle raadt Brahim aan om met Louise te praten. Hij zoekt een manier om zijn spijt te betuigen. Mieke voelt zich in de steek gelaten en deelt haar vermoedens met Vanessa. Raven heeft het gevoel achtervolgd te worden.

Vrijdag 23 februari 2024 - aflevering 7383

Véronique zit in de put nu Linus haar heeft laten vallen. Mieke vindt echter dat hij dit doet om haar beschermen. Rudi maant Niko aan om alles uit te praten met Mieke en Hanne. Hij wil zich echter niet onder druk laten zetten. Raven durft niet meer buiten te komen, maar organiseert een bedankingsetentje voor Selin en Yoko.



