Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Benny en Alfons leggen het bij, Veronique stelt zich open bij Linus en Cédric mengt zich in een flirt van Yoko. Alfons is boos op Willy. Raven wil zijn aandelen verkopen en Rudi raadt Lars aan om een oude hobby weer op te nemen. Cédric ontploft en Jan maakt Yoko iets duidelijk. Raven krijgt een onverwacht bericht. Mieke merkt op dat Niko met iets zit. Brahim heeft extra inkomsten nodig.

Maandag 5 februari 2024 - aflevering 7369

Alfons en Benny leggen hun ruzie bij. Alfons doet echter al snel een bizarre ontdekking. Véronique vertelt Linus de waarheid over Koen, maar stort in. Ze wil niet meer in therapie bij hem. Cédric ziet Yoko flirten en komt tussenbeide. Raven probeert Selin te helpen.



Dinsdag 6 februari 2024 - aflevering 7370

Alfons is boos op Willy. Véronique heeft een bizarre droom en is achteraf aangedaan. Cédric voelt zich zeer ongelukkig met zijn open relatie en doet er alles aan om Yoko weg te houden van eventuele dates. Raven wil zijn aandelen verkopen aan Véronique en Cédric, maar niemand heeft interesse. Lars vermoedt het ergste.

Woensdag 7 februari 2024 - aflevering 7371

Raven denkt dat hij hangt, maar weet Lars toch te overtuigen van zijn intenties. Lars voelt dat hij er stilaan doorheen zit. Rudi raadt hem aan om een oude hobby terug op te pikken. Véronique is bang dat Linus te veel macht over haar heeft. Hijzelf komt zich verontschuldigen. Cédric ontploft wanneer hij hoort waar Yoko de hele avond heeft gezeten.



Donderdag 8 februari 2024 - aflevering 7372

Jan maakt Yoko duidelijk dat Cédric de open relatie niet aankan. Zij negeert echter de waarschuwing. Mieke doet haar beklag bij Vanessa over Lars. Hanne vindt dat Niko de scheiding met Mieke op de lange baan blijft schuiven. Raven ontkent tegenover Lars dat er iets scheelt, maar crasht bijna wanneer hij een onverwacht bericht krijgt.

Vrijdag 9 februari 2024 - aflevering 7373

Jamila heeft Samira iets op te biechten. Lars is op zoek naar een nieuwe personal assistant en denkt de geknipte kandidaat gevonden te hebben. Niko probeert Hanne op andere gedachten te brengen, maar zij blijft bij haar besluit. Mieke merkt dat Niko met iets worstelt. Brahim wil op citytrip met Louise en heeft extra inkomsten nodig.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

