Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Emiel is ladderzat en Benny beschuldigt Jelle. Louise is verliefd, Brahim plant een date met Liesje Samira denkt dat Emiel klaar is voor zijn rijexamen. Cédric en Yoko gaan op bezoek bij Véronique. Hanne en Rudi plannen een verzoeningspoging tussen Mieke en Niko. Vanessa leest Louise de les. Mieke wil weer gaan joggen met Lars, Jamila doet een onaangename vaststelling.

Maandag 20 november 2023 - aflevering 7319

Samira en Benny vinden Emiel ladderzat terug in het studentenhuis. Benny legt de schuld bij Jelle, maar ook Jamila voelt zich schuldig. Mieke is het beu dat iedereen ervan uitgaat dat zij en Niko snel weer een koppel zullen vormen. Lars stelt haar voor om samen te gaan joggen. Louise is verliefd.



Dinsdag 21 november 2023 - aflevering 7320

Daniel reageert anders dan verwacht op het nieuws van Jamila. Brahim plant een date met Liesje. Louise besluit om op haar broertje te passen. Emiel maakt het weer goed met Samira. Zij zal hem verder helpen met het behalen van zijn rijbewijs. Woensdag 22 november 2023 - aflevering 7321

Samira denkt dat Emiel klaar is om volgende week zijn theoretisch examen af te leggen. Vanessa vindt dat een goed idee, Benny niet. Véronique krijgt Cédric en Yoko over de vloer voor haar verjaardag. De stemming dreigt uit de hand te lopen door een pittige discussie.

Donderdag 23 november 2023 - aflevering 7322

Rudi en Hanne plannen een verzoeningspoging tussen Niko en Mieke. Véronique vindt dat Lars actie moet ondernemen. Hij schakelt Yoko in als extra hulp, maar zij twijfelt. Jamila vreest dat Samira doorheeft wat er aan de hand is met Daniel. Vanessa ontdekt dat Louise gelogen heeft en leest haar de les. Vrijdag 24 november 2023 - aflevering 7323

Zjef is enthousiast over de spelletjesavond, maar praat zijn mond voorbij tegen Mieke. Mathias schakelt Cédric in om Louise te overtuigen van zijn plannen. Yoko maakt zich klaar voor de Spaanse les, tot ze plots telefoon krijgt. Mieke wil opnieuw gaan joggen met Lars, maar ook Véronique wil mee. Jamila doet een onaangename vaststelling.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.