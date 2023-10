Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

De zorgen om Raven blijven en Vanessa reageert woedend op Mathias. Jan denkt dat hij Mieke heeft gezien. De politie doet een nieuwe huiszoeking in de brouwerij. Vanessa en Mathias ontvangen een schadeclaim van Wolff & Bos. Véronique bespeelt Cédric en Emiel krijgt slecht nieuws. Brigitte vermoedt dat Raven weer drugs neemt. Yoko geeft zich niet zomaar gewonnen.

Maandag 16 oktober 2023 - aflevering 7294

Vanessa wil weten waarom Mathias plots verdween op de fotoshoot voor de campagne van het champagnebier. Wanneer hij weigert om nog te poseren reageert Vanessa woedend. Raven is depressief nu blijkt dat hij Louise definitief kwijt is. Brigitte vindt dat hij professionele hulp nodig heeft.



Dinsdag 17 oktober 2023 - aflevering 7295

Jan denkt Mieke gezien te hebben, maar Véronique maakt hem duidelijk dat hij het zich alleen maar heeft ingebeeld. De politie doet ondertussen een nieuwe huiszoeking in de brouwerij. Jamila is in alle staten omdat een opkomende puist haar fotoshoot om zeep dreigt te helpen. Vanessa kan Mathias maar niet overtuigen.

Woensdag 18 oktober 2023 - aflevering 7296

Niko kan de nieuwe theorie moeilijk geloven, maar volgens Zjef en Rudi is er geen twijfel. Véronique wil weten hoe het met Hannes huizenjacht gaat. Brigitte is van mening dat een ex-drugsverslaafde haar kleinzoon alleen maar zal doen hervallen.



Donderdag 19 oktober 2023 - aflevering 7297

Raven spreekt Louise aan en wil dat ze terug gelukkig wordt. Mathias en Vanessa ontvangen een mail van Wolff & Bos met een schadeclaim. Vanessa krijgt een koude douche wanneer ze Lars om uitleg vraagt. Niko is helemaal het noorden kwijt. Véronique bespeelt Cédric en dat blijft niet zonder gevolgen.

Vrijdag 20 oktober 2023 - aflevering 7298

Emiel krijgt slecht nieuws te horen. Benny en co vangen hem op. Yoko neemt zich voor om Véronique met gelijke wapens te bestrijden. Brigitte vermoedt dat Raven weer drugs neemt. Ze overtuigt Lars om een test af te nemen.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

