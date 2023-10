Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Raven wil niet luisteren naar Lars. Die krijgt hulp van Vanessa. Mathias wil Niko geen verlof meer geven, Jan zit diep in de put en Véronique heeft vragen bij de plannen van Cédric. Tussen Brigitte en Benny komt het tot een confrontatie. Jelle doet moeite om zijn geheim te bewaren. Yoko weigert zich te excuseren. Raven ontdekt dat Louise iemand anders heeft. De avond van Jelle en Jan neemt een onverwachte wending.

Maandag 9 oktober 2023 - aflevering 7289

Lars stelt duidelijke voorwaarden aan Raven. Die ziet echter geen heil in een zelfhulpgroep. Vanessa schiet Lars te hulp. Niko krijgt van Mathias geen verlof meer om Mieke te zoeken. Sam voelt zich eenzaam. Benny legt Emiel uit waarom zijn knuffel Wimmeke zo belangrijk is voor hem.



Dinsdag 10 oktober 2023 - aflevering 7290

Jelle is van slag door Hannes beslissing en voelt zich schuldig. Jan zit dieper dan ooit. Véronique stelt zich vragen bij het kostenplaatje van de herfsthappening, maar Cédric is vol vertrouwen. Lars adviseert haar om hem te vertrouwen. Raven ontmoet een oude bekende. Brigitte en Benny botsen bij Wolff & Bos.

Woensdag 11 oktober 2023 - aflevering 7291

Jelle heeft het moeilijk om zijn geheim te bewaren. Hij raadt Niko aan om Sam niet blindelings te vertrouwen. Véronique toont interesse in Hannes appartement. Ze geeft toe dat ze zich schuldig voelt. Zjef voelt aan dat Louise een oogje heeft op Tristan. Lars zorgt voor een deuk in Mathias' zelfvertrouwen. Jan zit in zak en as, maar krijgt onverwacht post.



Donderdag 12 oktober 2023 - aflevering 7292

Raven wil zich bij Brigitte verontschuldigen. Jelle verzint een leugen om zijn geheim te vrijwaren. Rudi maakt Niko duidelijk dat hij ook nog andere verantwoordelijkheden heeft. Benny geniet van wat afleiding, tot hij telefoon krijgt van Albert. Rudi vindt dat Véronique open kaart moet spelen met Cédric.

Vrijdag 13 oktober 2023 - aflevering 7293

Yoko weigert zich te excuseren voor iets dat ze niet heeft gedaan. Véronique verzwijgt ondertussen de ware toedracht van wat er is gebeurd. Hanne ontvangt een emotionele brief. Raven verneemt dat Louise iemand anders op het oog heeft en is er het hart van in. Jan en Jelle staan op het punt om naar Hanne te vertrekken, maar de avond neemt een onverwachte wending.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

