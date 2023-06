Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Mieke is razend op Sam, Jelle doet een onaangename verrassing. Zjef brengt Mieke tot inzicht en Raven besluit om Jill te confronteren. Katrien wil de familie van Jan leren kennen. Raven is doodop en doodnerveus, Véronique krijgt een nieuwe angstaanval. Lars krijgt een onverwacht telefoontje, Jamila krijgt een uitnodiging van een modefotograaf. Mieke krijgt een opdoffer. Alfons beseft dat hij met Karin moet praten.

Maandag 12 juni 2023 - aflevering 7249

Mieke is woest op Sam. Niko vindt dat ze zich moet excuseren. Zjef en Rudi doen hun uiterste best om de sfeer er thuis in te houden. Jelle vindt dat Louise Raven moet confronteren. Hijzelf doet een onaangename vaststelling...

Dinsdag 13 juni 2023 - aflevering 7250

Niko vindt Miekes voorstel geen goed idee. Vanessa en Zjef doen haar inzien dat ze zich te hard opstelt. Louise vreest dat Raven te veel hooi op zijn vork neemt. Raven zelf besluit Jill te confronteren. Katrien wil Jans familie leren kennen.

Woensdag 14 juni 2023 - aflevering 7251

Zjef en Rudi hopen op een betere sfeer in huis, maar Niko blijft kwaad op Mieke omwille van haar houding tegenover Sam. Raven is doodop en doodnerveus. Véronique krijgt een nieuwe angstaanval.

Donderdag 15 juni 2023 - aflevering 7252

Véronique is op en wil dat de situatie stopt. Lars doet zijn best om haar op te vangen, maar zit er zelf ook door. Hij krijgt een onverwacht telefoontje. Raven krijgt een weerslag na zijn optreden en speelt open kaart met Lars. Jamila wordt uitgenodigd voor een gesprek met een modefotograaf.

Vrijdag 16 juni 2023 - aflevering 7253

Lars zet alles op alles om te verhinderen dat Véronique bekentenissen aflegt bij de politie. Alfons kan een gesprek met Karin niet langer uitstellen. Jamila heeft een moeilijke boodschap voor Jelle. Mieke krijgt een opdoffer.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!