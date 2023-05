Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Sam zet druk op Mieke en Niko en Alfons gaat weer op stap met Karin. Lars denkt dat het niet meer goed komt met Véronique en Benny laat zich niet van zijn beste kant zien. Mieke neemt een beslissing, Yoko neemt een drastisch besluit. Brigitte stookt onrust. Mathias wil naar de politie stappen, Vanessa is boos. Mieke en Niko moeten op Finn passen. Benny tikt Karin en Alfons op de vingers.

Maandag 22 mei 2023 - aflevering 7234

Sam oefent druk uit op Mieke en Niko. Jamila vertrouwt Lars toe dat het altijd haar grote droom is geweest om model te worden. Lars doet haar een voorstel. Alfons gaat opnieuw op date met Karin, maar vreest dat ze hem enkel als vriend ziet.

Dinsdag 23 mei 2023 - aflevering 7235

Lars vreest dat het niet goed komt tussen hem en Véronique. Zowel Raven als Benny probeert hem van het tegendeel te overtuigen. Mieke blijft twijfelen over het aanbod van Sam. Niko wil een antwoord. Benny laat zich niet van zijn mooiste kant zien als baas van Yoko.

Woensdag 24 mei 2023 - aflevering 7236

Mieke heeft een beslissing genomen. Vanessa vindt een luisterend oor bij Véronique, maar beseft daardoor ook hoe hard ze Victor mist. Samira wint twee tickets voor de sauna. De prijs brengt Benny op een listig plannetje om Lars en Véronique terug bij elkaar te brengen. Yoko neemt een drastisch besluit. Brigitte stookt onrust bij het personeel van Wolff & Bos.

Donderdag 25 mei 2023 - aflevering 7237

Zjef gaat zonder medeweten van Rudi toch zijn ideeën pitchen bij Lars. Mieke loopt op een roze wolk, maar Niko probeert haar in toom te houden. Mathias wil dan toch naar de politie stappen, maar Niko spoort hem aan om Harry zelf te gaan confronteren.

Vrijdag 26 mei 2023 - aflevering 7238

Vanessa is kwaad omdat Mathias niet meteen naar huis is gekomen zoals hij had beloofd. Zjef en Rudi denken dat het Mieke deugd zal doen om een avond op Finn te passen, maar dat draait verkeerd uit. Mieke blijft Sam lastigvallen met telefoontjes. Karin en Alfons spreken thuis af, maar worden door Benny op de vingers gekeken.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!