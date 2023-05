Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 15 mei 2023 - aflevering 7229

Mieke broedt op een plan, maar Niko vindt dat geen goed idee. Benny zet Karin op haar plaats. Zij neemt op haar beurt een drastische beslissing. Lars vindt dat zijn zoon meer trots en ambitie moet tonen.

Dinsdag 16 mei 2023 - aflevering 7230

Benny probeert Alfons te doen inzien dat Karins beslissing het beste is voor iedereen. Vanessa biedt hen haar hulp aan. Mieke ontdekt via Zjef dat Niko achter haar rug bij Louise is langsgeweest. Ook Véronique doet een vervelende ontdekking...

Woensdag 17 mei 2023 - aflevering 7231

Jan wil maar weinig kwijt over zijn date met Katrien. Vanessa wijst Mieke op Niko's goede bedoelingen. Niko roept de hulp in van zijn huisgenoten om het weer goed te maken. 's Avonds komt Sam onverwacht op bezoek met een bijzonder voorstel.

Donderdag 18 mei 2023 - aflevering 7232

Niko probeert Mieke te overtuigen om na te denken over Sams voorstel. Zjef oppert bij Rudi dat er misschien toch meer aan de hand is. Véronique heeft plannen met Yoko en doet haar een opvallend aanbod. Vanessa staat bij haar thuiskomst voor een onaangename verrassing.

Vrijdag 19 mei 2023 - aflevering 7233

Samira is bang dat Alfons in een depressie zal sukkelen. Terwijl Vanessa de politie wil bellen, wil Mathias de confrontatie aangaan. Jelle doet den ontstellende ontdekking op de USB-stick die hij van Mathias heeft gekregen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

