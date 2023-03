Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Raven pikt de leugens van Lars niet langer. Niko is wantrouwig tegenover Bas en Alfons maakt kennis met zijn nieuwe verpleegster. Lars is bezorgd om het mentaal welzijn van Véronique, Diego wil Niko uit zijn tent lokken. Cédric is gedemotiveerd, Louise kan zich moeilijk concentreren en Jan wordt gecontacteerd door een mysterieuze vrouw. Karin probeert Samira en Benny te helpen. Véronique is doodsbang.

Maandag 13 maart 2023 - aflevering 7184

Raven heeft genoeg van Lars' leugens. Hij kan echter niet anders dan verder te blijven liegen. Niko vertrouwt Bas niet en besluit de raad van Mathias op te volgen. Alfons voelt zich in de steek gelaten door Vanessa. Hij weigert de hulp van zijn nieuwe verpleegster Karin.

Dinsdag 14 maart 2023 - aflevering 7185

Lars ontdekt dat Véronique een camera heeft laten installeren en is bezorgd over haar mentaal welzijn. Diego kan Niko's afwijzing maar moeilijk verkroppen en wil hem uit zijn tent lokken. Alfons weigert de hulp van Karin en stuurt haar weg. Woensdag 15 maart 2023 - aflevering 7186

Benny probeert Alfons te helpen nu hij zonder verpleegster zit. Alfons vindt echter niet dat hij zijn 'job' goed doet. Cédric is gedemotiveerd na de mislukte brainstorm. Yoko maant hem aan om niet op te geven. Lars doet zijn best om afstand te houden van Véronique. Donderdag 16 maart 2023 - aflevering 7187

Mathias vreest dat het voorval met Alfons Vanessa doet twijfelen aan haar nieuwe job. Louise probeert zich te focussen op haar schoolwerk, maar Jelle en Brahim weerhouden haar daarvan. Véronique wil haar idee delen met Cédric, maar die blokt haar af. Jan wordt gecontacteerd door een mysterieuze vrouw. Vrijdag 17 maart 2023 - aflevering 7188

Karin voelt dat er problemen zijn tussen Benny en Samira. Ze probeert hen te helpen door in hun toekomst te kijken. Jan twijfelt aan de bedoelingen van de vrouw die hem contacteerde. Véronique is doodsbang wanneer er plots iemand voor haar deur staat. Tijdens een gesprek met Benny dreigt ze in te storten.