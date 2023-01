Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

De Bomma snelt Louise ter hulp, Rudi en Zjef ergeren zich aan Mieke en Rudi en de spanningen bij Hanne thuis lopen hoog op. Mathias is blij dat Cédric hem weer in zijn leven toelaat. Brigitte drukt Véronique met de neus op de feiten en Jelle moet iets opbiechten. In de brouwerij is de spanning te snijden. Een verhaal van Jan zet Yoko aan het denken. Véronique zet een belangrijke stap.

Maandag 30 januari 2023 - aflevering 7154

Louise schakelt de hulp in van de Bomma. Véronique kan Koen niet uit haar gedachten zetten. Thuis lopen de spanningen met Hanne ondertussen op. Rudi en Zjef ergeren zich op hun beurt aan Mieke en Niko. De twee durven het echter niet aan te kaarten en zien zich genoodzaakt hun feest te verplaatsen.

Dinsdag 31 januari 2023 - aflevering 7155

Cédric stoort zich aan het feit dat Yoko zo erg op haar onafhankelijkheid staat. Mathias is blij dat zijn adoptiezoon hem terug toelaat in zijn leven. Véronique besluit Hanne te helpen om haar creativiteit terug te vinden. Ze probeert haar ook te ontlasten met de zorg voor Gaston. Woensdag 1 februari 2023 - aflevering 7156

Brigitte treedt haar zoon bij en drukt Véronique met de neus op de feiten. Rudi steunt het idee van Cédric en vindt dat Zjef het een kans moet geven. Mathias nodigt Cédric uit om vrijdag bij hem en Vanessa te komen eten, met Yoko. Donderdag 2 februari 2023 - aflevering 7157

Jelle heeft Hanne iets op te biechten. Cédric uit voorzichtig zijn onzekerheden bij Yoko, maar zij lijkt hem niet serieus te nemen. Hij polst of ze mee wil gaan eten bij Vanessa en Mathias. Véronique komt met een onverwacht voorstel. Vrijdag 3 februari 2023 - aflevering 7158

In de brouwerij is de spanning te snijden na de pittige discussie tussen Mieke & Niko en Rudi & Zjef. Ilja lijdt onder het verdriet van zijn moeder en vraagt Benny om het op te lossen. Jan vertelt Yoko een verhaal dat haar aan het denken zet. Véronique zet een belangrijke stap. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.