Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Mathias is Lars dankbaar en Rudi heeft nieuws voor Finn. Hanne passeert Koen, de Sint komt langs en Jelle is de constante controle beu. Eva blokt het voorstel van Rudi af. Emiel is matig enthousiast. Cédric krijgt een groep bikers over de vloer. Lars denkt het bewijs van zijn onschuld in handen te hebben. Een medestudente van Louise blijkt klacht te hebben ingediend tegen De Ridder.

Maandag 5 december 2022 - aflevering 7114

Mathias toont Lars zijn dankbaarheid. De Ridder slaagt er door zijn manipulatie in om een schuldgevoel bij Louise op te wekken. Rudi heeft nieuws voor Finn en neemt ook een belangrijke beslissing. Véronique zet Cédric voor een onmogelijke opdracht.

Dinsdag 6 december 2022 - aflevering 7115

Rudi en co hopen dat de cadeautjes van Sinterklaas voor afleiding zullen zorgen bij Finn. Hanne passeert Koen bij Wolff & Bos en gaat met haar vragen rechtstreeks naar Véronique. Koen kan daar echter niet mee lachen. Jelle is het beu om constant gecontroleerd te worden. Woensdag 7 december 2022 - aflevering 7116

Na zijn uitbarsting beseft Koen dat hij te ver is gegaan. Samira neemt Emiel mee naar een nieuwe werkplaats. Hij is echter maar matig enthousiast. Louise heeft een beslissing genomen waar Raven niet mee opgezet is. Eva blokt het voorstel van Rudi af. Donderdag 8 december 2022 - aflevering 7117

Sterre probeert Jamila zwart te maken bij Jelle. Dat pakt echter verkeerd uit. Lars brengt Emiel onbedoeld op een idee. Cédric krijgt een groep bikers over de vloer in de Foodbar. Lars en Koen worden zonder het te beseffen nog meer tegen elkaar opgezet. Vrijdag 9 december 2022 - aflevering 7118

Rudi onderneemt een nieuwe poging om Eva op andere gedachten te brengen. Koen is dringend op zoek naar geld en bespeelt Véronique. Lars vermoedt het bewijs van zijn onschuld in handen te hebben. Louise verneemt dat een medestudente klacht heeft neergelegd tegen De Ridder.