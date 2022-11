Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Het lukt Jelle niet om Jamila te ontwijken en Kato meldt zich ziek. Koen verspreidt een nieuwe roddel over Lars, Vanessa heeft nog iets op te biechten bij Mathias. Cédric mist Katho, Véronique komt tijd te kort en de breimarathon is een succes. Rudi heeft goed nieuws, Zjef heeft het zwaar met de zorg voor Finn. Benny betrapt Emiel.

Maandag 14 november 2022 - aflevering 7099

Kato meldt zich ziek in de Foodbar. Jelle probeert Jamila te ontwijken, maar dat lukt niet. Rudi en Finn groeien langzaam naar elkaar toe. Samira doet een ontdekking op haar computer en trekt op onderzoek uit.

Dinsdag 15 november 2022 - aflevering 7100

Koen strooit een nieuwe roddel rond over Lars. Louise weigert te bemiddelen. Ze stelt Raven wel voor om even bij haar te logeren. Niko vindt het vreemd dat Finn niet mag weten dat Rudi haar biologische vader is. Vanessa heeft Mathias nog iets op te biechten.

Woensdag 16 november 2022 - aflevering 7101

Mieke vindt dat Mathias Vanessa's wil moet respecteren. Cédric mist Kato. Véronique heeft te weinig tijd om al haar afspraken na te komen. De breimarathon voor het goede doel verloopt schitterend. Ook Benny heeft de smaak te pakken.

Donderdag 17 november 2022 - aflevering 7102

Cédric wil vermijden dat Kato hem moet zien. Rudi komt met goed nieuws. De zorg voor Finn valt Zjef zwaar. Wanneer hij na een dutje wakker wordt, is het meisje plots verdwenen. Benny en Samira doen een verrassende ontdekking.

Vrijdag 18 november 2022 - aflevering 7103

Vanessa wil erop uit trekken om alle zorgen van zich af te zetten. Mathias blijft echter piekeren. Kato voelt zich schuldig tegenover Cédric. Jelle laat Jamila weten dat hij niet meer met haar kan gamen. Benny betrapt Emiel.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!