Dit zie je deze week in 'Familie' - FINALEWEEK!

Een bericht aan Benny brengt de planning van Samira in de war. Jamila vreest dat Jelle zijn festival niet meer kan redden, Marlies Kennis heeft belangrijk nieuws. Jelle wil vluchten, bij CoBrew gaat de situatie van kwaad naar erger. Stefanie en Lars hebben verrassend nieuws voor Raven. Cédric kan geen contact meer maken met Jill. De familie Van den Bossche komt aan bij de feestzaal. Joris is klaar voor zijn ultieme wraakplan.

Maandag 24 juni 2024 - aflevering 7473

Samira wil beginnen inpakken, maar Benny krijgt een onverwacht bericht dat de planning danig in de war stuurt. Jelle heeft meer tijd nodig om zijn festival te redden. Jamila vreest dat het daarvoor te laat is. Marlies Kennis belt Louise met belangrijk nieuws.



Dinsdag 25 juni 2024 - aflevering 7474

Er is een nieuw spoor in het onderzoek naar de brandstichting bij Peter en Marie-Rose. Nu zijn festival is gecanceld staat Jelle op het punt om te vluchten. Hanne wijst hem erop dat weglopen geen oplossing is. Bij CoBrew gaat de situatie van kwaad naar erger. Een financiële crisis loert om de hoek.

Woensdag 26 juni 2024 - aflevering 7475

Stefanie en Lars hebben verrassend nieuws voor Raven. Brahim heeft medelijden met Jelle en probeert een manier te bedenken om hem uit de schulden te houden. Samira brengt hem misschien wel op een idee. Cédric wil het uitpraten met Jill, maar zij laat niets meer van zich horen. Joris zoekt Louise op.



Donderdag 27 juni 2024 - aflevering 7476/7477 (dubbelaflevering!)

Joris maakt Louise duidelijk hoeveel ze voor hem betekent. De sfeer ten huize Benny is nog steeds niet top. Jamila probeert te bemiddelen. Mieke vindt dat Vanessa Mathias moet inschakelen nu CoBrew kopje onder dreigt te gaan. Jill stormt woedend binnen bij Cédric. Joris legt de laatste hand aan zijn bom.

Vrijdag 28 juni 2024 - aflevering 7478 - SEIZOENSFINALE (dubbelaflevering!)

Voor CoBrew lijkt een faillissement onafwendbaar. Vanessa zoekt wanhopig naar een oplossing. Lars heeft een duidelijke boodschap voor Stefanie. Samira wil weten wat Alfons, Benny en Jamila in hun schild voeren. De Van den Bossches komen toe bij de feestzaal en maken zich op voor een feestelijke reünie. Joris is gespannen, maar helemaal klaar voor zijn ultieme wraakplan.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!