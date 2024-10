Dit zie je bij Pickx+ in november

Met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows, houdt Pickx+ ook dit najaar de kijkers op het puntje van hun stoel.

Dit zie je in november!

'Lost Boys and Fairies' 01

Dinsdag 19 november 2024, 22.30 uur

'Lost Boys & Fairies' is een driedelig melodrama dat een uniek en ontroerend verhaal vertelt, gecreëerd door de Welshe schrijver Dafydd James. Het volgt het leven van het stel Andy en Gabriel, gespeeld door Fra Fee en Sion Daniel Young, die op het pad van adoptie gaan. Gabriel, een drag-performer in Cardiff, en Andy, een accountant, worden geconfronteerd met bureaucratie en diep persoonlijke uitdagingen, vooral wanneer Gabriel de confrontatie met zijn verleden moet aangaan, inclusief de moeizame relatie met zijn vader.

De serie is zowel hartverscheurend als hoopvol, doordrenkt met kleurrijke momenten van muziek en humor. Het verhaal verkent de emotionele complexiteit van adoptie, liefde en familiedynamiek, vooral wanneer ze de 7-jarige Jake, die hun relatie op de proef stelt, ontmoeten. Lost Boys & Fairies slaagt erin om een pakkend, muzikaal en diep menselijk drama te brengen dat de kijker voortdurend weet te verrassen.

'The Plague' S01 - met Johan Heldenbergh

Zaterdag 9 november 2024, 22.30 uur

'The Plague' is een vierdelige Franse dramaserie gebaseerd op de klassieke roman La Peste van Albert Camus, maar geplaatst in een hedendaagse context. Onder leiding van regisseur Antoine Garceau volgt de serie een groep mensen die persoonlijk en professioneel worstelen met een nieuw virus dat de wereld bedreigt. Het verhaal draait om Dr. Rieux (gespeeld door Frédéric Pierrot), een arts die zijn leven op het spel zet om de ziekte te bestrijden. Andere belangrijke personages zijn Sylvain Rambert (Hugo Becker), een journalist verscheurd tussen liefde en plicht; Laurence Molinier (Sofia Essaïdi), een klokkenluider; Lucie Ferrières (Judith Chemla), een pianiste en vechter; en Jean Tarrou (Johan Heldenbergh), een mysterieuze bondgenoot van Dr. Rieux.

Met thema's zoals veerkracht, opoffering en menselijkheid, blijft deze moderne bewerking van Camus' tijdloze werk relevant in de huidige wereld. 'The Plague' ging in première in Frankrijk op France 2 en werd al snel een kijkcijferhit.

'Victoria' S02

Vrijdag 8 november 2024, 22.30 uur

De serie 'Victoria', die nu ook voor een tweede seizoen op Pickx+ te zien is, wist het publiek al eerder te boeien met haar rijke verhalen en prachtige productie. Ook dit seizoen blijft het leven van de jonge koningin Victoria, vertolkt door de getalenteerde Jenna Coleman, de bron van inspiratie. Seizoen 2 belooft dieper in te gaan op de beproevingen van de jonge vorstin, terwijl ze navigeert door de complexiteit van het regeren over ‘s werelds machtigste rijk en haar ontluikende gezinsleven. Het komende seizoen bevat romantiek, politieke intriges en persoonlijke uitdagingen die het kenmerk zijn geworden van deze geliefde serie.

De ensemblecast keert terug met Tom Hughes die zijn rol als Prins Albert weer opneemt. Naast hem brengen Rufus Sewell, Alex Jennings, Paul Rhys, Catherine H. Flemming, Peter Firth, Eve Myles en Tommy Knight, de levendige wereld van het 19e-eeuwse Engeland tot leven.

'The Good Girls Club' S04 - De Portugese Matroesjka’s

Woensdag 6 november 2024, 23.30 uur

'The Good Girls Club' is een aangrijpende Portugese serie die zich afspeelt in het hart van de meest iconische nachtclub van Lissabon, bekend om zijn glamour en discretie. Maria, de nieuwe en ambitieuze eigenaar, introduceert een VIP-room. In deze exclusieve ruimte voor welgestelde klanten, waar mooie vrouwen aan een roulettewiel draaien en worden geselecteerd om klanten te begeleiden naar privé-boudoirs, zijn de mogelijkheden eindeloos. De luxe en discretie worden echter overschaduwd wanneer een reeks VIP-klanten van de club vermoord wordt. Deze benauwde situatie brengt een spannend verhaal op gang waarin de inzet steeds hoger en gevaarlijker wordt. Net als bij roulette wint het huis toch niet altijd en het risico is nog nooit zo groot geweest.

De serie staat bekend om haar boeiende portret van het nachtleven van Lissabon, waar sensualiteit en seks verstrengeld raken met politiek, veiligheid, zaken en de glamour van de stad.