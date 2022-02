Dit tovert 'Dagelijkse Kost' deze week op je bord

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Chocolade panna cotta met chocoladecrumble

Eenvoud troef op Valentijnsdag! Chocolade is liefde en bij deze panna cotta met chocoladecrumble is die er in overvloed. In geen tijd tover je een indrukwekkend gerecht op tafel.

Dinsdag: Uiensoep met croque monsieur

Vandaag staan er twee Franse klassiekers op het menu: een pot rasechte uiensoep en een croque monsieur om u tegen te zeggen. Wat een topcombinatie! Woensdag: Gyros van zalm met rijst en ijsbergsla,

Makkelijke en smakelijke dagelijkse kost! Jeroen maakt gyros van vis met kort gebakken zalm, reepjes paprika, rijst en een frisse salade. Donderdag: Kalfswangen met noordkrieken, Rodenbach Grand Cru en denappeltjes

Zacht gegaarde kalfswangen in Belgisch bier met krieken en dennenappelkroketten. Wat heeft een mens nog meer nodig? Dit is zo'n gerecht waar je niet over hoeft na te denken. Je moet het gewoon maken. Vrijdag: Winterse bulgursalade met bloedappelsien en fetayoghurt

Een eenvoudige maar overheerlijke salade boordevol groenten en de frisse smaak van bloedappelsien, feta en yoghurt. Op en top vegetarisch comfortfood om het weekend mee in te gaan. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.